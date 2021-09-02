https://ria.ru/20210902/studenty-1748292020.html

Глава Приамурья пообещал студентам два бесплатных высших образования

Глава Приамурья пообещал студентам два бесплатных высших образования - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Приамурья пообещал студентам два бесплатных высших образования

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что студенты вузов смогут бесплатно получить два высших образования: одно – очное "амурское", второе –... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:04

2021-09-02T09:04

2021-09-02T09:04

амурская область

образование - общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что студенты вузов смогут бесплатно получить два высших образования: одно – очное "амурское", второе – дистанционное в одном из престижных университетов страны.Как уточняет правительство Приамурья, над таким проектом по примеру коллег из Сахалинской области сейчас работают в региональном Минобрнауки. Цель – дать студентам больше возможностей для развития и вырастить профессионалов, которые останутся жить и работать в регионе."Проект "Два диплома" ориентирован на студентов вузов. Как мы все знаем, Конституция РФ гарантирует получение только одного диплома на бюджетной основе. Расходы на второй диплом готов взять на себя бюджет области", – прокомментировал Орлов, слова которого цитирует правительство региона.Он отметил, что в регионе стремятся всесторонне поддерживать молодых профессионалов. По его словам, обновляется материально-техническая база учебных заведений, которая "нисколько не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит оснащение, имеющееся у работодателей"."С другой стороны – поддержка финансовая. С прошлого года студентам колледжей, демонстрирующим успехи в учебе, выплачивается губернаторская стипендия. Отличники получают по 12 тысяч рублей два раза в год. С этого года ребята, совмещающие хорошую учебу и работу по профилю, также поощряются, размер единовременных выплат – 30 тысяч рублей", - добавил Орлов.Предварительно, в год на реализацию проекта "Два диплома" необходимо будет 13 миллионов рублей. Пока министерство образования и науки Амурской области определило 40 приоритетных для региона направлений подготовки, которые смогут дополнительно освоить студенты Амурского государственного университета, Дальневосточного государственного университета и Благовещенского госуниверситета в вузах-партнерах."Второе бесплатное образование для амурчан будет доступно в таких престижных учебных заведениях, как СПбГУ, МГУ имени Ломоносова, РГУ имени Губкина и прочие. В числе направлений подготовки – "Современные методы генетики и селекции культурных растений", "Генетика, биоинформатика, геномика", "Нефтегазовое дело", "Управление в технических системах", "Проектирование инженерной защиты территорий, зданий и сооружений" и другие", - уточняют власти Амурской области.

https://ria.ru/20210901/remont-1748149696.html

https://ria.ru/20210901/priamure-1748148474.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, амурская область, василий орлов (губернатор)