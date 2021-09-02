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ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году в 5-6 процентов
ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году в 5-6 процентов - РИА Новости, 02.09.2021
ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году в 5-6 процентов
Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:29
2021-09-02T14:29
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора.ЦБ РФ в июле четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых.Тогда же регулятор повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозировалась в диапазоне 6,5-7,1%. Прогноз средней ключевой ставки на 2022 год был повышен до 6-7%, на 2023 год сохранен в 5-6% годовых.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
14:29 02.09.2021
 
ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году в 5-6 процентов

Банк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора.
ЦБ РФ в июле четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых.
Тогда же регулятор повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозировалась в диапазоне 6,5-7,1%. Прогноз средней ключевой ставки на 2022 год был повышен до 6-7%, на 2023 год сохранен в 5-6% годовых.
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