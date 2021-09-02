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Посол Японии оценил важность Северного морского пути для Токио
Посол Японии оценил важность Северного морского пути для Токио - РИА Новости, 02.09.2021
Посол Японии оценил важность Северного морского пути для Токио
Для японской энергетической стратегии важно, чтобы произведенный в Арктике СПГ поставлялся Токио по Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:14
2021-09-02T15:57
токио
япония
тоехиса кодзуки
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Для японской энергетической стратегии важно, чтобы произведенный в Арктике СПГ поставлялся Токио по Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки."В контексте экономических отношений между Японией и Россией сотрудничество в Арктике имеет важность в нескольких смыслах. Во-первых, Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, поэтому для энергетической стратегии нашей страны важно, чтобы СПГ, произведенный в Арктике, поставлялся в Японию по Северному морскому пути", - сказал посол.Он напомнил, что благодаря использованию Северного морского пути расстояние, необходимое для доставки грузов по морю в Европу и из Европы, может быть сокращено примерно на 40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
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токио, япония, тоехиса кодзуки, цены на нефть, россия
14:14 02.09.2021 (обновлено: 15:57 02.09.2021)
 
Посол Японии оценил важность Северного морского пути для Токио

Посол Японии в России Кодзуки указал на важность транзита СПГ по Северному морскому пути

© РИА Новости / Соломон Лулишов / Перейти в фотобанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Для японской энергетической стратегии важно, чтобы произведенный в Арктике СПГ поставлялся Токио по Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.
"В контексте экономических отношений между Японией и Россией сотрудничество в Арктике имеет важность в нескольких смыслах. Во-первых, Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, поэтому для энергетической стратегии нашей страны важно, чтобы СПГ, произведенный в Арктике, поставлялся в Японию по Северному морскому пути", - сказал посол.
Он напомнил, что благодаря использованию Северного морского пути расстояние, необходимое для доставки грузов по морю в Европу и из Европы, может быть сокращено примерно на 40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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