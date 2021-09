https://ria.ru/20210902/kodzuki-1748356035.html

Тоехиса Кодзуки: надеюсь на развитие сотрудничества РФ и Японии в Арктике

В этом году Япония традиционно принимает участие в Восточном экономическом форуме. Японский посол в России Тоехиса Кодзуки, который тоже отправится на ВЭФ, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, что для Японии будет на этом форуме главным, чего ожидать от бизнес-диалога двух стран, в каких проектах на российском Дальнем Востоке заинтересован Токио, и почему для него важно развитие Северного морского пути.– На Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет проводиться бизнес-диалог "Россия – Япония". Кто примет участие из Японии? На какие моменты стоит обратить внимание?– Бизнес-диалог "Россия – Япония" в этом году состоится в шестой раз. Он проводится без перерывов, начиная с первого Восточного экономического форума. Представители правительств и деловых кругов Японии и России обычно собираются на Дальнем Востоке, во Владивостоке, для откровенной дискуссии, направленной на развитие двустороннего экономического сотрудничества. Исключением стал прошлый год, когда форум не проводился из-за пандемии коронавируса.В этом году бизнес-диалог "Россия – Япония" состоится 3 сентября с 10 часов утра по владивостокскому времени. Он будет сочетать форматы офлайн и онлайн.С японской стороны в начале диалога будет представлено видеообращение министра экономики, торговли и промышленности – министра по экономическому сотрудничеству с Россией Хироси Кадзиямы. Кроме того, в формате онлайн планируется участие ведущих представителей японских деловых кругов, в том числе Фумия Кокубу, председателя Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций Японии (Кейданрэн), Масами Иидзима, председателя Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами(ROTOBO) (советник компании Mitsui & Co. Ltd), Тадаси Маэда, президента Японского банка для международного сотрудничества.В качестве основных предметов обсуждения на сессии этого года запланированы три темы: освоение Арктики как важный рубеж XXI века; сотрудничество для создания привлекательной городской среды и благополучной жизни на Дальнем Востоке России (медицина, городское развитие, сельское хозяйство, туризм и другое); сотрудничество в области зеленой энергетики и изменения климата с прицелом на безуглеродное общество. В дополнение к традиционно обсуждаемому экономическому взаимодействию Японии и России на Дальнем Востоке, состоится дискуссия по новым темам, таким как Арктика, зеленая энергетика и меры противодействия изменению климата. Таким образом ожидается обсуждение, направленное на расширение диапазона японо-российского сотрудничества.Ожидается также, что в этом году бизнес-диалог "Россия – Япония" будет очень многообещающим, поскольку он откроет новые возможности для сотрудничества между Японией и Россией. Кроме того, в ходе ВЭФ, до и после японо-российского бизнес-диалога, планируется подписание ряда документов по двусторонним проектам. Я также поеду во Владивосток, чтобы принять очное участие в нынешнем бизнес-диалоге. Надеюсь, что между представителями Японии и России состоится плодотворная дискуссия.– Есть ли у Японии интерес к проектам на Дальнем Востоке России? Если да, то какие это проекты?– Развитие Дальнего Востока России имеет важное значение для Японии, поэтому мы также уделяем этому региону пристальное внимание. В частности, в условиях глобальной тенденции к декарбонизации, думаю, в дальнейшем стоит обратить внимание и на сотрудничество Японии и России на Дальнем Востоке в области изменения климата, включая зеленую энергетику. В октябре прошлого года премьер-министр Есихидэ Суга объявил, что Япония будет стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. В апреле этого года президент Путин в своем ежегодном послании также указал новые направления сокращения выбросов парниковых газов. Таким образом, интерес к сфере зеленой энергетики на уровне лидеров Японии и России высок.В качестве энергоресурсов для декарбонизации широкое внимание сейчас привлекают водород и аммиак. Россия обладает богатыми углеводородными ресурсами, которые являются сырьем для них, в то время как у Японии имеются передовые технологии по сжижению водорода и аммиака, а также технологии по отделению, улавливанию и хранению углекислого газа, образующегося при производстве водорода и аммиака. Мы считаем, что, если нам удастся объединить сильные стороны обеих стран, можно открыть новые возможности для двустороннего сотрудничества.В области зеленой энергетики уже реализуются некоторые японо-российские проекты. Одним из них является запуск проекта по ветроэнергетике в поселке Тикси Республики Саха, расположенном за полярным кругом на Дальнем Востоке. Проект реализуется во взаимодействии с японской Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) путем внедрения новейших японских технологий, включая систему энергоконтроля и ветряные электрогенераторы. В декабре прошлого года я также участвовал в церемонии запуска этого проекта, и тогда я отметил, что данный проект имеет тройное значение. Во-первых, он вносит вклад в улучшение качества жизни жителей поселка Тикси. Во-вторых, он способствует стабильной эксплуатации Северного морского пути посредством развития поселка. В-третьих, успех этого проекта будет играть новаторскую роль во внедрении возобновляемых источников энергии в России.Сотрудничество между обеими странами на Дальнем Востоке России неуклонно развивается и в области энергетики, которая является важной сферой двустороннего взаимодействия. В частности, компания "Технолизинг" строит завод по производству метанола в городе Сковородино Амурской области. В июле 2020 года японская Marubeni и "Технолизинг" подписали контракт на поставку метанола. Метанол, который производится в том числе из природного газа, имеет большой потенциал и как сырье для топлива и химической продукции. Данный проект направлен не просто на экспорт природного газа, а на увеличение добавленной стоимости за счет его переработки. По нашим оценкам, он будет способствовать диверсификации и повышению уровня промышленности на Дальнем Востоке России.Помимо энергетики, конкретное сотрудничество между Японией и Россией развивается в широком спектре областей. Например, в области медицины реализуется проект по созданию японо-российского Центра превентивной медицины и диагностики в больнице ОАО "РЖД" в Хабаровске. Сейчас ведется подготовка к его открытию, которое запланировано на 2022 год. Ожидается, что центр будет предоставлять высококачественные профилактические услуги, включая медосмотры, в том числе, с оказанием образовательной поддержки для медиков и дистанционных консультаций со стороны японских медицинских учреждений, и таким образом сможет внести вклад в распространение превентивной медицины в России, а также в профилактику заболеваний и укрепление здоровья россиян.В области городской среды во Владивостоке, где будет проходить Восточный экономический форум, ведется работа по открытию гостиницы "Окура". Это одна из самых известных гостиничных сетей в Японии. Владивосток привлекает внимание японцев как "ближайший европейский город", до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа. Открытие этой гостиницы обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов, когда полноценные гуманитарные контакты между Японией и Россией возобновятся после пандемии коронавируса.В сфере транспорта и инфраструктуры ведется сотрудничество по продвижению использования Транссибирской магистрали. В частности, поскольку из-за коронавируса морские перевозки между Японией и Европой стали нестабильными, японские компании обратили внимание на Транссиб в качестве третьего варианта, в дополнение к морскому и воздушному транспорту. Приведу конкретный пример: японская логистическая компания Toyo Trans в феврале этого года начала предоставлять услугу по регулярной контейнерной перевозке сборных грузов в Европу (до города Познань в Польше) по Транссибирской магистрали. В области авиации в 2019 году консорциум японских компаний Sojitz, Japan Airport Terminal и JOIN (Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development) совместно с российским АО "Хабаровский аэропорт" построили в международном аэропорту Хабаровска новый пассажирский терминал, который продолжает обслуживаться и эксплуатироваться этими же компаниями.Таким образом, конкретное сотрудничество между Японией и Россией развивается в широком круге областей. Изучаются также возможности взаимодействия в новых областях, таких как "зеленая экономика". Японская сторона намерена продолжить уделять пристальное внимание региону Дальнего Востока, продолжить обсуждение и конкретную работу для дальнейшего развития японо-российского сотрудничества.– Россия активно развивает сотрудничество с другими странами по Арктике. Япония же является страной-наблюдателем в Арктическом совете, в котором сейчас председательствует РФ. Заинтересован ли Токио в развитии сотрудничества с Москвой по Арктике? Если да, то какие сферы сотрудничества в этом регионе кажутся Японии наиболее перспективными? Заинтересована ли Япония в совместном с Россией развитии Северного морского пути?– В контексте экономических отношений между Японией и Россией сотрудничество в Арктике имеет важность в нескольких смыслах. Во-первых, Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, поэтому для энергетической стратегии нашей страны важно, чтобы СПГ, произведенный в Арктике, поставлялся в Японию по Северному морскому пути. Кроме того, благодаря использованию Северного морского пути, расстояние, необходимое для доставки грузов по морю в Европу и из Европы, может быть сокращено примерно на 40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, что увеличивает интерес к Северному морскому пути как к новому варианту маршрута для морских перевозок.Различные проекты японо-российского сотрудничества в Арктике уже реализуются. В качестве наиболее значимых хотел бы представить три таких проекта, которые осуществляются в настоящее время.Первый – это новый проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2". В июне 2019 года J-ARC, совместное предприятие японских JOGMEC и Mitsui, подписало соглашение, включающее приобретение 10% доли в проектной компании, которой руководит НОВАТЭК. Сотрудничество в рамках этого проекта продолжается. Мы надеемся, что он еще больше стабилизирует поставки в Японию природного газа, который обеспечивает меньшие выбросы парниковых газов и поэтому занимает важное место в качестве топлива для переходного периода, вплоть до реализации углеродной нейтральности.Второй – это проект транспортировки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. СПГ, произведенный в Арктике, через Северный морской путь поставляется в Европу и Азию, в том числе – в Японию. Японская компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) владеет вместе с COSCO тремя из 15 ледокольных танкеров для "Ямал СПГ" и эксплуатирует их с 2018 года. Компания также (имеет – ред.) три танкера-газовоза ледового класса для проекта "Арктик СПГ 2" и планирует начать их эксплуатацию в 2023 году. Применение таких танкеров позволит более активно использовать Северный морской путь.Третий – это проект строительства перевалочных терминалов СПГ. Сжиженный природный газ, произведенный в рамках проекта "Арктик СПГ 2", запуск которого запланирован на 2023 год, будет перевозиться с помощью танкеров-газовозов ледового класса, эксплуатируемых компанией MOL, до морских терминалов по перевалке СПГ, которые планируется создать на Камчатке и в Мурманске. MOL также принимает участие в строительстве этих перевалочных терминалов и нацелена на эффективную транспортировку СПГ по Северному морскому пути.Надеюсь, что эти и другие проекты японо-российского сотрудничества в Арктике получат дальнейшее развитие.

