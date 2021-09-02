https://ria.ru/20210902/shoygu-1748399375.html

Шойгу рассказал молодежи о подвигах российских военных в Сирии

Шойгу рассказал молодежи о подвигах российских военных в Сирии - РИА Новости, 02.09.2021

Шойгу рассказал молодежи о подвигах российских военных в Сирии

Подвиги российских военных в Сирии, один из которых отражен в художественном фильме "Небо", свидетельствуют о характере народа, духе России, заявил министр... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:03

2021-09-02T17:03

2021-09-02T17:03

общество

безопасность

сирия

сергей шойгу

су-25

су-24

константин мурахтин

олег пешков

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Подвиги российских военных в Сирии, один из которых отражен в художественном фильме "Небо", свидетельствуют о характере народа, духе России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, общаясь с молодежью в рамках просветительского марафона "Новое знание".Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии."Вы, наверное, видели, сейчас выйдет фильм "Небо". Он построен на реальных событиях: это как наш экипаж самолета сбит был, один летчик погиб, второй выжил, и он попал на "ту" территорию, где бандиты, и когда с этой стороны наши ребята, Силы специальных операций, а с другой стороны бандиты - они одновременно идут с двух сторон", - сказал Шойгу.По его словам, у российского офицера "конечно, там был выбор: поднять руки и идти в "ту" сторону, но он сделал все не только для того, чтобы выжить, чтобы подать сигнал, где он находится".Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.Шойгу также рассказал о подвиге в Сирии летчика майора Романа Филипова.Кроме того, он рассказал о подвиге в Сирии российских спецназовцев, которые, оказавшись в окружении, сражались как герои.По его словам, "это то, что говорит о характере нашего народа, характере и духе нашей страны".Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК в 2018 году во время облета зоны деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. До последних минут своей жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал боевиков. Окруженный террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.

https://ria.ru/20210829/shoygu-1747736750.html

https://ria.ru/20210714/oruzhie-1741295453.html

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саракиб

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность, сирия, сергей шойгу, су-25, су-24, константин мурахтин, олег пешков, россия, саракиб