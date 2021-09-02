Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/sammit-1748312950.html
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20
Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:01
2021-09-02T11:01
италия
рим
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502646_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_c18f5714b792f65a906e27c8b5540798.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Посмотрим. Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент примет участие", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что в октябре Италия готовится принять в Риме саммит "двадцатки". Он также отметил, что надо узнать позицию других стран о виртуальном саммите."Насколько я понимаю, там сейчас итальянская сторона проговаривает с другими странами. Перед тем, как это организовать, нужно понять позицию других стран", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502646_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a7832399a254aa5290d3d1661b9785a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
11:01 02.09.2021
 
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20

Пресс-секретарь президента Песков: Путин может принять участие в виртуальном саммите G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывешивание флага России перед саммитом "Группы двадцати"
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Посмотрим. Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент примет участие", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что в октябре Италия готовится принять в Риме саммит "двадцатки". Он также отметил, что надо узнать позицию других стран о виртуальном саммите.
"Насколько я понимаю, там сейчас итальянская сторона проговаривает с другими странами. Перед тем, как это организовать, нужно понять позицию других стран", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 19:08
Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на "высоком уровне"
 
ИталияРимВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
Лента новостейМолния