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В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20
Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:01
2021-09-02T11:01
2021-09-02T11:01
италия
рим
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Посмотрим. Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент примет участие", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что в октябре Италия готовится принять в Риме саммит "двадцатки". Он также отметил, что надо узнать позицию других стран о виртуальном саммите."Насколько я понимаю, там сейчас итальянская сторона проговаривает с другими странами. Перед тем, как это организовать, нужно понять позицию других стран", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html
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италия, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20
Пресс-секретарь президента Песков: Путин может принять участие в виртуальном саммите G20