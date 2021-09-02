https://ria.ru/20210902/sammit-1748312950.html

В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20

В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле допустили участие Путина в виртуальном саммите G20

Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:01

2021-09-02T11:01

2021-09-02T11:01

италия

рим

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости примет участие в виртуальном саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Посмотрим. Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент примет участие", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что в октябре Италия готовится принять в Риме саммит "двадцатки". Он также отметил, что надо узнать позицию других стран о виртуальном саммите."Насколько я понимаю, там сейчас итальянская сторона проговаривает с другими странами. Перед тем, как это организовать, нужно понять позицию других стран", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html

италия

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка