Оксфордский университет стал лучшим в мире по версии Times Higher Education
Оксфордский университет стал лучшим в мире по версии THE World University Rankings 2022
ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости. Оксфордский университет Великобритании шестой год подряд занял первое место рейтинга топ-200 университетов мира по версии Times Higher Education (THE World University Rankings 2022), следует из распространенного релиза издания.
"Оксфордский университет Великобритании с впечатляющим постоянством занимает наивысшее место в рейтинге шестой год подряд, а на остальных ступеньках верхней десятки второй год подряд остаются одни и те же вузы, несмотря на некоторые изменения позиций в рамках самой группы. Все места в верхней десятке заняли Соединенные Штаты (8) и Соединенное Королевство (2)", - говорится в сообщении.
Так, в первую пятерку также вошли Калифорнийский технологический институт, Гарвардский университет, Стэнфордский университет, Кембриджский университет. Десятки замкнули Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский университет и Чикагский университет.
Тем временем Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял самую высокую позицию за все время участия российских вузов - 158-е место в таблице.
Кроме России, в этом году лучших результатов за все время с момента внедрения текущей методологии в 2016 году также достигли Япония, Южная Корея, Сингапур и Гонконг – так японский Токийский университет (35-й), Гонконгский университет (30-й), южнокорейский Сеульский национальный университет (54-й) и Национальный университет Сингапура (21-й) поднялись вверх по таблице.
Несколько впечатляющих примеров можно увидеть в Азии в верхней части рейтинга, где материковый Китай продолжает подъем по таблице – Пекинский университет и Университет Цинхуа (16-й) достигли наивысших результатов на материковом Китае и впервые в истории рейтинга принесли стране две позиции в верхней двадцатке. Также рекордное количество университетов (10) материкового Китая попало в топ-200.
Что касается Европы, то семь университетов Германии, входящих в топ-100, улучшили или сохранили свои предыдущие позиции в рейтинге – Свободный университет Берлина поднялся на 35 ступенек до 83-го места – это его первое попадание в топ-100 с 2018 года. Все четыре учреждения из Бельгии в топ-200 улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом – Гентский университет (96-й) впервые вошел в группу топ-100 в соответствии с текущей методологией.
Африка продемонстрировала рекордное количество представителей в рейтинге – вместе с 9 дебютантами общее количество учреждений из этого региона достигло 70. Впервые в рейтинг попали Университет Кейп-Кост в Гане (301-350) и Аддис-Абебский университет в Эфиопии (401-500) – оба заняли позиции в топ-500. Кейптаунский университет ЮАР (183-й) остается наиболее успешным вузом Африки, а также единственным представителем региона в топ-200.
Латиноамериканский регион продемонстрировал наиболее широкое представительство в рейтинге вузов мира World University Rankings издательства THE (125). В этом году в регионе дебютировало 18 университетов, девять из Бразилии, шесть из Эквадора и по одному из Аргентины, Колумбии и Перу. Бразильский университет Сан-Паулу (201-250) остается самым успешным вузом Латинской Америки и единственным, который занял место в топ-250. Папский Католический университет Чили впервые вошел в группу 401-500 с 2017 года, а Университет Вест-Индии в Ямайке (401-500) впервые в истории рейтинга вышел в топ-500.