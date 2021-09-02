13:34 02.09.2021 (обновлено: 14:51 02.09.2021)
В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки
В Карском море в месте захоронения радиоактивных отходов нашли контейнер с реактором АПЛ
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.
В акватории Северного Ледовитого океана сейчас находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов. Представители спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер" вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".
"Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. <...> В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен", — написал Линейцев на Facebook.
Специалисты намерены осмотреть находку, провести спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.
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В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомную подлодку К-27. Только в Новоземельской впадине, по предварительным данным, находятся около 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов.
МЧС по поручению правительства создает реестр таких объектов, сейчас в нем более 24 тысяч наименований. Это твердые радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы, находящиеся в основном на глубинах до 500 метров.
К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. Спуск на воду состоялся в октябре 1959 года. В ноябре 1960-го государственная комиссия подписала акт о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. За многочисленные аварии получила прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.