https://ria.ru/20210902/reaktor-1748353777.html

В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки - РИА Новости, 02.09.2021

В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:34

2021-09-02T13:34

2021-09-02T14:51

общество

новая земля

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карское море

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.В акватории Северного Ледовитого океана сейчас находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов. Представители спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер" вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".Специалисты намерены осмотреть находку, провести спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомную подлодку К-27. Только в Новоземельской впадине, по предварительным данным, находятся около 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов.МЧС по поручению правительства создает реестр таких объектов, сейчас в нем более 24 тысяч наименований. Это твердые радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы, находящиеся в основном на глубинах до 500 метров.К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. Спуск на воду состоялся в октябре 1959 года. В ноябре 1960-го государственная комиссия подписала акт о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. За многочисленные аварии получила прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581609811.html

https://ria.ru/20210704/podlodka-1739573161.html

новая земля

карское море

россия

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общество, новая земля, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карское море, россия