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В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки
В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки - РИА Новости, 02.09.2021
В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки
В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:34
2021-09-02T14:51
общество
новая земля
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карское море
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.В акватории Северного Ледовитого океана сейчас находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов. Представители спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер" вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".Специалисты намерены осмотреть находку, провести спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомную подлодку К-27. Только в Новоземельской впадине, по предварительным данным, находятся около 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов.МЧС по поручению правительства создает реестр таких объектов, сейчас в нем более 24 тысяч наименований. Это твердые радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы, находящиеся в основном на глубинах до 500 метров.К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. Спуск на воду состоялся в октябре 1959 года. В ноябре 1960-го государственная комиссия подписала акт о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. За многочисленные аварии получила прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581609811.html
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общество, новая земля, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карское море, россия
13:34 02.09.2021 (обновлено: 14:51 02.09.2021)
 
В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

В Карском море в месте захоронения радиоактивных отходов нашли контейнер с реактором АПЛ

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Карское море
Вид на Карское море - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.
В акватории Северного Ледовитого океана сейчас находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов. Представители спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер" вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".

"Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. <...> В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен", — написал Линейцев на Facebook.

Специалисты намерены осмотреть находку, провести спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.
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27 октября 2020, 03:00Наука
Топливо из отходов и сенсоры для воды: как наука решает проблемы экологии
В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомную подлодку К-27. Только в Новоземельской впадине, по предварительным данным, находятся около 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов.
МЧС по поручению правительства создает реестр таких объектов, сейчас в нем более 24 тысяч наименований. Это твердые радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы, находящиеся в основном на глубинах до 500 метров.
К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. Спуск на воду состоялся в октябре 1959 года. В ноябре 1960-го государственная комиссия подписала акт о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. За многочисленные аварии получила прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.
Подводная лодка К-19 - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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