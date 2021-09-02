https://ria.ru/20210902/provokatsii-1748340858.html

В Совфеде предупредили о риске провокаций за две недели до выборов в Думу

В Совфеде предупредили о риске провокаций за две недели до выборов в Думу - РИА Новости, 02.09.2021

В Совфеде предупредили о риске провокаций за две недели до выборов в Думу

За две недели до голосования в Госдуму могут быть организованы провокации, направленные на дискредитацию как самих выборов, так и российской избирательной... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:41

2021-09-02T12:41

2021-09-02T12:52

политика

андрей климов

госдума рф

совет федерации рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. За две недели до голосования в Госдуму могут быть организованы провокации, направленные на дискредитацию как самих выборов, так и российской избирательной системы, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."До дня начала голосования осталось всего две недели. Мы ожидаем, что именно в этот период могут быть организованы провокации, направленные на дискредитацию как самих выборов, так и российской избирательной системы", - сказал сенатор на заседании комиссии в четверг."Мы полагаем, что для этого будут использованы проживающие за рубежом русскоязычные лица и покинувшие Россию ставленники иностранных антироссийских структур, отметил он. "Конечная цель этих деструктивных действий - хоть как-то обосновать уже написанные в далеких от Москвы столицах проекты заявлений о непризнании итогов российских выборов 2021 года", - отметил политик.По его словам, в этом контексте "трудно воспринимать попытку бойкотировать законное международное наблюдение за выборами в российский парламент со стороны отдельных стран и международных структур иначе, чем создание условий для огульного очернения России на международной арене".Климов напомнил высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад уже сейчас пытается поставить под вопрос итоги предстоящих в сентябре выборов. При этом, по словам министра, попытки внешнего влияния проявляются более остро, чем в прошлых избирательных кампаниях."Наши данные подтверждают эти опасения, о чем мы от имени сенаторской комиссии прямо заявили высокопоставленным дипломатам стран ОБСЕ на специальной встрече, организованной с участием МИД России 17 августа текущего года", - сказал Климов.Однако вместе с тем сенатор отметил, что принятые законодательные меры позволили ослабить воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс, избирательная кампания проходит без серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы."Уже сегодня очевидно, что принятые ранее (законодательные) меры позволили в значительной степени ослабить былое воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс", - сказал сенатор на заседании комиссии.По его словам, именно поэтому "избирательная кампания проходит без каких-либо серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы, когда конкурс за право занять место в Государственной Думе составляет свыше 10 кандидатов на одно место".При этом к участию в выборах допущены практически все желающие, включая так называемых кандидатов-иноагентов, добавил политик."Конечно, есть силы, которым хотелось бы превратить отечественные выборы в некий балаган, в подобие бандитских разборок, спровоцировать массовые уличные беспорядки. Они хотели бы извне командовать, кого в России выдвигать в кандидатами в депутаты и за кого голосовать российским избирателям", - подчеркнул законодатель.Но эти времена уже прошли, считает парламентарий. "Право российского народа самому выбирать собственную власть должно быть надежно защищено", - сказал законодатель.Он также напомнил о решении комиссии о включении в текст ежегодного доклада отдельного раздела, посвященного избирательной кампании в Госдуму. "В нем, в частности, мы намерены использовать итоговые материалы работы образованной нами мониторинговой группы, а также дать сравнительный анализ текущих парламентских выборов с предшествующими", - заключил Климов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210801/vybory-1743865688.html

https://ria.ru/20210831/provokatsii-1747962178.html

https://ria.ru/20210820/inoagent-1746597572.html

https://ria.ru/20210830/vybory-1747820541.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, выборы в государственную думу, россия