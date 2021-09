https://ria.ru/20210902/programmy-1748375379.html

Более 350 программ обучения предлагают детские технопарки Москвы

Более 350 программ обучения предлагают детские технопарки Москвы

В Москве с сентября вновь начинают работу 18 детских технопарков, где школьникам предложат 350 программ подготовки по 41 востребованному направлению. РИА Новости, 02.09.2021

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости, Юлия Чичерина. В Москве с сентября вновь начинают работу 18 детских технопарков, где школьникам предложат 350 программ подготовки по 41 востребованному направлению.В школах страны начался новый учебный год, и, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, около полутора миллионов московских школьников и дошкольников Москвы пришли в образовательные учреждения столицы, чтобы пополнить багаж знаний. А возможно, и выбрать дело всей своей жизни. Сегодня познакомиться с миром современных профессий, попробовать свои силы в каждой из них и определиться с дальнейшей траекторией развития действительно можно в самом раннем возрасте. А чем раньше ребенок поймет, что ему наиболее интересно, тем больше у него будет времени для раскрытия своих возможностей на полную мощность. Именно этот принцип заложен в деятельность детских технопарков – одного из проектов Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПИР).Идея о том, как своевременное раскрытие потенциала, поддержка интересов и развитие способностей человека в детстве помогают ему становиться успешным уже во взрослом возрасте, нашла отражение в презентационном ролике, который к началу нового учебного года детские технопарки Москвы подготовили с новым партнером – компанией "inФормат".Детский технопарк – место развития возможностейОб уровне подготовки в детских технопарках лучше всего свидетельствует тот факт, что их слушатели и выпускники регулярно становятся финалистами и победителями олимпиад, соревнований и чемпионатов самого разного уровня. Так, в конце августа сборная Москвы, в которую вошли и ребята из детских технопарков, стала абсолютным победителем финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) – самого масштабного в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников.Золотыми призерами чемпионата стали слушатель и выпускник детского технопарка "На Зорге" Даниил Конахин и Дмитрий Фролов – в компетенциях "Сетевое и Системное администрирование" и "Инженерный дизайн CAD", соответственно. В компетенции "Аддитивное производство Junior" "золото" Москве принес слушатель детского технопарка РГСУ Степан Павлов, а в компетенции "Геопространственные технологии" – учащиеся школы № 1357 Светлана Соколова и Никита Костеневич, которые готовились к Национальному финалу в детском технопарке МФЮА "Наукоград".Увлеченные робототехникой подростки представляют Москву и на различных национальных соревнованиях. Например, слушатели детского технопарка "Мосгормаш" вошли в число победителей First Russia Robotics Championship в направлении First Lego League, победив в московском этапе конкурса. Представители этого же детского технопарка представляли Россию на международных соревнованиях DJI RoboMaster Youth. В этом году международная выставочная игра проходила в онлайн-формате – соперниками московской команды стали ребята из Макао, Украины и Гонконга.Команды "Мосгормаша" демонстрируют успехи в области водородной энергетики. В апреле этого года ребята одержали победу на национальном конкурсе "Первый элемент", успешно выступив на региональном этапе, а в октябре будут представлять Россию на международных соревнованиях в Чехии. Кроме того, уже в этом месяце свои достижения в сфере водородного топлива слушатели "Мосгормаша" совместно с индустриальным партнером "ИнЭнерджи" продемонстрируют на форуме "Дни образования" на Алтае.Новый уровень допобразованияУчастие московских школьников в соревнованиях подобного уровня стало возможным благодаря созданию в прошлом году Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций на базе АНО "Развитие человеческого капитала", подведомственного ДПИР. Его непосредственными задачами является подготовка кадрового резерва по направлениям НТИ и профессиям будущего, а также проведение региональных этапов таких соревнований, как First Lego League, DJI RoboMaster Youth, "Авиароботех" и "Первый элемент".Кстати, в презентационном ролике, размещенном на сайте ресурсного центра, можно увидеть и моменты подготовки слушателей детского технопарка "Мосгормаш" к соревнованиям DJI RoboMaster Youth.Для содействия в проведении этих знаковых чемпионатов и помощи в подготовке старшеклассников к партнерам АНО "Развитие человеческого капитала" присоединилась компания "inФормат". Как рассказал генеральный директор компании Василий Фатеев, презентационный ролик призван показать, как важно помочь ребенку вовремя понять, чем ему нравится заниматься, к чему у него есть способности и как их правильно развивать. "Нам очень близка тема экологии детства. Именно поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с детскими технопарками – они помогают молодежи сориентироваться в том, какие навыки востребованы в современном мире, и помогают их получить", – сказал он.Одним из направлений данного партнерства также станет создание сообщества работодателей с целью внедрения эффективных моделей дополнительного и неформального образования в рамках ресурсного центра.На сегодняшний момент у детских технопарков всего более 200 партнеров, включая ведущие московские вузы и крупнейшие корпорации, в том числе и международного уровня. Благодаря работе с ними, взаимной информационной поддержке и совместной работе над инициативами и мероприятиями детских технопарков, еще большее число родителей сможем узнать, насколько важна для детей ранняя профориентация.К настоящему времени программы обучения и различные мероприятия детских технопарков с момента открытия первого из них в 2016 году прошли свыше 330 тысяч юных москвичей. Узнать о каждом из них и выбрать направление обучения можно на едином портале https://technopark-kids.ru/ .

