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Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2021
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание школы "Дмитровский" и поздравил школьников с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:36
2021-09-01T12:36
образование - общество
москва
сергей собянин
день знаний
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание школы "Дмитровский" и поздравил школьников с 1 сентября.Он отметил, что половина столичных школьников уже учится в предпрофильных классах, что поможет им в дальнейшем определиться с профессией.По словам градоначальника, Москва хорошо подготовилась к празднику: построены и отремонтированы школы, создан ряд стадионов, около 400 площадок обустроены в школьных и дошкольных учреждениях."Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор был привлекательным не только для школьников", - подчеркнул Собянин.Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в школе "Дмитровский" обучаются около 3 тысяч детей, в том числе более 1 тысячи дошкольников и свыше 1,5 тысяч школьников. Работают 280 сотрудников, среди них 100 учителей и 98 воспитателей. Учащиеся старших классов могут выбрать обучение по гуманитарному, естественнонаучному, социально-экономическому и технологическому профилям.С 1 сентября 2019 года школа "Дмитровский" перешла на систему предпрофессиональных классов и принимает участие в реализации образовательных проектов "Инженерный класс", "Медицинский класс" и "Кадетский класс". С 8 класса школьники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в предпрофессиональных 10-11 классах.Летом в школе были выполнены работы по текущему ремонту здания. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, установлены системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарная автоматика и средства пожаротушения. В школе для старшеклассников оборудованы IT-полигон, коворкинг-зоны, трансформируемые аудитории, робоклассы, лабораторно-исследовательские комплексы.Во дворе обустроено большое спортивное ядро: многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс.Также в пресс-службе отмечают, что в 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов, в которую вошли 233 территории детских садов и 173 школьные территории. Всего - более 400 школ и детских садов. На школьных дворах было создано качественное пространство для отдыха и занятий спортом - установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, проведено озеленение территории. На школьных стадионах были приведены в порядок футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.В ходе благоустройства было создано 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов. По окончании благоустройства школьные дворы будут открыты для отдыха и занятий спортом местных жителей во внеурочное время.
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образование - общество, москва, сергей собянин, день знаний
12:36 01.09.2021
 
Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Мэр Москвы Собянин поздравил школьников с Днем знаний

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание школы "Дмитровский" и поздравил школьников с 1 сентября.
Москве сегодня пошли в школу и дошкольные учреждения 1,5 миллиона москвичей, и еще около 800 тысяч пошли в колледжи, университеты. Это такая "огромная страна". Помимо учащихся, их обслуживают и учат сотни тысяч работников образования. Все это пришло в движение сегодня. Поздравляю с Днем знаний, желаю вам успехов", - сказал мэр.
Он отметил, что половина столичных школьников уже учится в предпрофильных классах, что поможет им в дальнейшем определиться с профессией.
По словам градоначальника, Москва хорошо подготовилась к празднику: построены и отремонтированы школы, создан ряд стадионов, около 400 площадок обустроены в школьных и дошкольных учреждениях.
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"Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор был привлекательным не только для школьников", - подчеркнул Собянин.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в школе "Дмитровский" обучаются около 3 тысяч детей, в том числе более 1 тысячи дошкольников и свыше 1,5 тысяч школьников. Работают 280 сотрудников, среди них 100 учителей и 98 воспитателей. Учащиеся старших классов могут выбрать обучение по гуманитарному, естественнонаучному, социально-экономическому и технологическому профилям.
С 1 сентября 2019 года школа "Дмитровский" перешла на систему предпрофессиональных классов и принимает участие в реализации образовательных проектов "Инженерный класс", "Медицинский класс" и "Кадетский класс". С 8 класса школьники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в предпрофессиональных 10-11 классах.
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Летом в школе были выполнены работы по текущему ремонту здания. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, установлены системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарная автоматика и средства пожаротушения. В школе для старшеклассников оборудованы IT-полигон, коворкинг-зоны, трансформируемые аудитории, робоклассы, лабораторно-исследовательские комплексы.
Во дворе обустроено большое спортивное ядро: многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс.
Также в пресс-службе отмечают, что в 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов, в которую вошли 233 территории детских садов и 173 школьные территории. Всего - более 400 школ и детских садов. На школьных дворах было создано качественное пространство для отдыха и занятий спортом - установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, проведено озеленение территории. На школьных стадионах были приведены в порядок футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.
В ходе благоустройства было создано 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов. По окончании благоустройства школьные дворы будут открыты для отдыха и занятий спортом местных жителей во внеурочное время.
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