https://ria.ru/20210901/sobyanin-1748144487.html

Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2021

Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание школы "Дмитровский" и поздравил школьников с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:36

2021-09-01T12:36

2021-09-01T12:36

образование - общество

москва

сергей собянин

день знаний

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание школы "Дмитровский" и поздравил школьников с 1 сентября.Он отметил, что половина столичных школьников уже учится в предпрофильных классах, что поможет им в дальнейшем определиться с профессией.По словам градоначальника, Москва хорошо подготовилась к празднику: построены и отремонтированы школы, создан ряд стадионов, около 400 площадок обустроены в школьных и дошкольных учреждениях."Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор был привлекательным не только для школьников", - подчеркнул Собянин.Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в школе "Дмитровский" обучаются около 3 тысяч детей, в том числе более 1 тысячи дошкольников и свыше 1,5 тысяч школьников. Работают 280 сотрудников, среди них 100 учителей и 98 воспитателей. Учащиеся старших классов могут выбрать обучение по гуманитарному, естественнонаучному, социально-экономическому и технологическому профилям.С 1 сентября 2019 года школа "Дмитровский" перешла на систему предпрофессиональных классов и принимает участие в реализации образовательных проектов "Инженерный класс", "Медицинский класс" и "Кадетский класс". С 8 класса школьники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в предпрофессиональных 10-11 классах.Летом в школе были выполнены работы по текущему ремонту здания. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, установлены системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарная автоматика и средства пожаротушения. В школе для старшеклассников оборудованы IT-полигон, коворкинг-зоны, трансформируемые аудитории, робоклассы, лабораторно-исследовательские комплексы.Во дворе обустроено большое спортивное ядро: многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс.Также в пресс-службе отмечают, что в 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов, в которую вошли 233 территории детских садов и 173 школьные территории. Всего - более 400 школ и детских садов. На школьных дворах было создано качественное пространство для отдыха и занятий спортом - установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, проведено озеленение территории. На школьных стадионах были приведены в порядок футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.В ходе благоустройства было создано 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов. По окончании благоустройства школьные дворы будут открыты для отдыха и занятий спортом местных жителей во внеурочное время.

https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html

https://ria.ru/20210826/tsvety-1747279941.html

https://ria.ru/20210901/prazdnik-1747798931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, москва, сергей собянин, день знаний