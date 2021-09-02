https://ria.ru/20210902/proekt-1748387046.html

Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта"

Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта" - РИА Новости, 02.09.2021

Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта"

Ульяновская область присоединилась к федеральному проекту Минкульта РФ "Пушкинская карта", направленному на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:17

2021-09-02T16:17

2021-09-02T16:17

ульяновская область

музеи

культура

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УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. Ульяновская область присоединилась к федеральному проекту Минкульта РФ "Пушкинская карта", направленному на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.С 1 сентября молодые люди смогут получить "Пушкинскую карту", баланс которой составляет три тысячи рублей. Деньги можно потратить до конца года в музеях, театрах, филармониях, галереях и других учреждениях культуры.Чтобы стать участником проекта "Пушкинская карта", необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги", подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и получить виртуальную или пластиковую карту платежной системы "Мир" в "Почта Банке"."Повышение доступности услуг отрасли для населения – одно из приоритетных направлений национального проекта "Культура", инициированного президентом страны. Помимо стандартных форм деятельности, в настоящее время специалисты применяют альтернативные варианты привлечения молодежи в отраслевые учреждения. Это касается использования цифровых платформ, онлайн-технологий и специального интерактивного оборудования", - приводит пресс-служба слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.К инициативе "Пушкинская карта" в регионе уже подключились Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова, Ульяновский областной художественный музей, Ленинский мемориал и их филиалы, Музей-заповедник "Родина Ленина", Центр народной культуры, Ульяновский театр кукол, региональный театр юного зрителя, Ульяновский областной драматический и молодежный театры.Подробная афиша событий размещена на портале "Культура. РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В нее уже внесено 98 мероприятий, подготовленных учреждениями региона.

https://ria.ru/20210902/assambleya-1748381345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, культура