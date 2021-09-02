Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20210902/proekt-1748387046.html
Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта"
Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта" - РИА Новости, 02.09.2021
Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта"
Ульяновская область присоединилась к федеральному проекту Минкульта РФ "Пушкинская карта", направленному на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:17
2021-09-02T16:17
ульяновская область
музеи
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg
УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. Ульяновская область присоединилась к федеральному проекту Минкульта РФ "Пушкинская карта", направленному на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.С 1 сентября молодые люди смогут получить "Пушкинскую карту", баланс которой составляет три тысячи рублей. Деньги можно потратить до конца года в музеях, театрах, филармониях, галереях и других учреждениях культуры.Чтобы стать участником проекта "Пушкинская карта", необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги", подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и получить виртуальную или пластиковую карту платежной системы "Мир" в "Почта Банке"."Повышение доступности услуг отрасли для населения – одно из приоритетных направлений национального проекта "Культура", инициированного президентом страны. Помимо стандартных форм деятельности, в настоящее время специалисты применяют альтернативные варианты привлечения молодежи в отраслевые учреждения. Это касается использования цифровых платформ, онлайн-технологий и специального интерактивного оборудования", - приводит пресс-служба слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.К инициативе "Пушкинская карта" в регионе уже подключились Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова, Ульяновский областной художественный музей, Ленинский мемориал и их филиалы, Музей-заповедник "Родина Ленина", Центр народной культуры, Ульяновский театр кукол, региональный театр юного зрителя, Ульяновский областной драматический и молодежный театры.Подробная афиша событий размещена на портале "Культура. РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В нее уже внесено 98 мероприятий, подготовленных учреждениями региона.
https://ria.ru/20210902/assambleya-1748381345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44065ba831a8735f44b7c61a4cc02e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музеи, культура
16:17 02.09.2021
 

Ульяновская область присоединилась к проекту "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. Ульяновская область присоединилась к федеральному проекту Минкульта РФ "Пушкинская карта", направленному на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 1 сентября молодые люди смогут получить "Пушкинскую карту", баланс которой составляет три тысячи рублей. Деньги можно потратить до конца года в музеях, театрах, филармониях, галереях и других учреждениях культуры.
Памятник Аркадию Пластову в селе Прислониха - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:53Ульяновская область
В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень"
Чтобы стать участником проекта "Пушкинская карта", необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги", подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и получить виртуальную или пластиковую карту платежной системы "Мир" в "Почта Банке".
"Повышение доступности услуг отрасли для населения – одно из приоритетных направлений национального проекта "Культура", инициированного президентом страны. Помимо стандартных форм деятельности, в настоящее время специалисты применяют альтернативные варианты привлечения молодежи в отраслевые учреждения. Это касается использования цифровых платформ, онлайн-технологий и специального интерактивного оборудования", - приводит пресс-служба слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.
К инициативе "Пушкинская карта" в регионе уже подключились Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова, Ульяновский областной художественный музей, Ленинский мемориал и их филиалы, Музей-заповедник "Родина Ленина", Центр народной культуры, Ульяновский театр кукол, региональный театр юного зрителя, Ульяновский областной драматический и молодежный театры.
Подробная афиша событий размещена на портале "Культура. РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В нее уже внесено 98 мероприятий, подготовленных учреждениями региона.
"Пушкинская карта" действует на территории России без ограничений, ею можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и во время путешествий по стране. В приложении "Госуслуги. Культура", в зависимости от геолокации, будут предложены те учреждения культуры, которые находятся рядом. Средства можно потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные профильные заведения, которые участвуют в программе.
 
Ульяновская областьМузеиКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
Лента новостейМолния