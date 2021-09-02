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Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира
Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 02.09.2021
Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:41
2021-09-02T15:41
в мире
сша
владивосток
джулиан ассанж
wikileaks
нобелевская премия мира
эдвард сноуден
северная ирландия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они номинированы.В январе СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира."Этого никогда не случится, никто мне премию не даст. Я думаю, что такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он ради какой-то определенной цели, они делают это не ради наград, они делают это ради какой-то цели", - сказал Сноуден в четверг в ходе просветительского марафона "Новое знание", отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы на получение Нобелевской премии.Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
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в мире, сша, владивосток, джулиан ассанж, wikileaks, нобелевская премия мира, эдвард сноуден, северная ирландия
15:41 02.09.2021
 
Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира

Сноуден о шансах получить Нобелевскую премию мира: этого никогда не случится

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкII марафон "Новое знание". День второй. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
II марафон Новое знание. День второй. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они номинированы.
В январе СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира.
"Этого никогда не случится, никто мне премию не даст. Я думаю, что такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он ради какой-то определенной цели, они делают это не ради наград, они делают это ради какой-то цели", - сказал Сноуден в четверг в ходе просветительского марафона "Новое знание", отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы на получение Нобелевской премии.
Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 03:33
Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
 
В миреСШАВладивостокДжулиан АссанжWikiLeaksНобелевская премия мираЭдвард СноуденСеверная Ирландия
 
 
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