https://ria.ru/20210902/premiya-1748380828.html

Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира

Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 02.09.2021

Сноуден оценил шансы получить Нобелевскую премию мира

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:41

2021-09-02T15:41

2021-09-02T15:41

в мире

сша

владивосток

джулиан ассанж

wikileaks

нобелевская премия мира

эдвард сноуден

северная ирландия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уверен, что ни он, ни основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получат Нобелевскую премию мира, на которую они номинированы.В январе СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира."Этого никогда не случится, никто мне премию не даст. Я думаю, что такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он ради какой-то определенной цели, они делают это не ради наград, они делают это ради какой-то цели", - сказал Сноуден в четверг в ходе просветительского марафона "Новое знание", отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы на получение Нобелевской премии.Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.

https://ria.ru/20210727/assange-1743022724.html

сша

владивосток

северная ирландия

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в мире, сша, владивосток, джулиан ассанж, wikileaks, нобелевская премия мира, эдвард сноуден, северная ирландия