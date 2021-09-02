Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году

Глава Минпромторга Мантуров: сбои поставок автоэлектроники не исключены в следующем году
ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями.
ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями.
В форуме традиционно принимают участие первые лица, крупные инвесторы и предприниматели.
В форуме традиционно принимают участие первые лица, крупные инвесторы и предприниматели.
В этом году в центре внимания — экономика нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
В этом году в центре внимания — экономика нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, например, убежден, что Камчатка "обречена на туристический бум".
Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, например, убежден, что Камчатка "обречена на туристический бум".
Первый же день форума ознаменовался дискуссиями по актуальным проблемам и важными решениями.
Первый же день форума ознаменовался дискуссиями по актуальным проблемам и важными решениями.
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и дал старт четырем инвестиционным проектам.
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и дал старт четырем инвестиционным проектам.
На сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" рассказали о вкладе пока еще нового бизнеса в валовый продукт и его возможностях.
На сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" рассказали о вкладе пока еще нового бизнеса в валовый продукт и его возможностях.
В программе форума, который проходит 2-4 сентября, более 70 деловых мероприятий.
В программе форума, который проходит 2-4 сентября, более 70 деловых мероприятий.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, какой объем инвестиций в России приходится на регионы Дальнего Востока.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, какой объем инвестиций в России приходится на регионы Дальнего Востока.
Министр Олег Матыцын открыл павильон "Спорт — норма жизни", где можно больше узнать об истории спорта и сдать нормы ГТО.
Министр Олег Матыцын открыл павильон "Спорт — норма жизни", где можно больше узнать об истории спорта и сдать нормы ГТО.
На стенде Министерства науки и высшего образования можно ознакомиться с достижениями ученых и новейшими отечественными разработками.
На стенде Министерства науки и высшего образования можно ознакомиться с достижениями ученых и новейшими отечественными разработками.
На площадке форума провели международные бизнес-диалоги "Россия — Китай", "Россия — Италия", "Россия — Европа", "Россия — Индия".
На площадке форума провели международные бизнес-диалоги "Россия — Китай", "Россия — Италия", "Россия — Европа", "Россия — Индия".
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения КНР Цзинань Чжан подписали совместный меморандум.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения КНР Цзинань Чжан подписали совместный меморандум.
Впереди еще много интересных и важных событий, в том числе молодежный форум.
Впереди еще много интересных и важных событий, в том числе молодежный форум.
Самая эффектная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока" — откроется 3 сентября.
Самая эффектная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока" — откроется 3 сентября.
Регионы ДФО представят на выставке свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.
Регионы ДФО представят на выставке свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.
ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями.
В форуме традиционно принимают участие первые лица, крупные инвесторы и предприниматели.
В этом году в центре внимания — экономика нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, например, убежден, что Камчатка "обречена на туристический бум".
Первый же день форума ознаменовался дискуссиями по актуальным проблемам и важными решениями.
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и дал старт четырем инвестиционным проектам.
На сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" рассказали о вкладе пока еще нового бизнеса в валовый продукт и его возможностях.
В программе форума, который проходит 2-4 сентября, более 70 деловых мероприятий.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, какой объем инвестиций в России приходится на регионы Дальнего Востока.
Министр Олег Матыцын открыл павильон "Спорт — норма жизни", где можно больше узнать об истории спорта и сдать нормы ГТО.
На стенде Министерства науки и высшего образования можно ознакомиться с достижениями ученых и новейшими отечественными разработками.
На площадке форума провели международные бизнес-диалоги "Россия — Китай", "Россия — Италия", "Россия — Европа", "Россия — Индия".
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения КНР Цзинань Чжан подписали совместный меморандум.
Впереди еще много интересных и важных событий, в том числе молодежный форум.
Самая эффектная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока" — откроется 3 сентября.
Регионы ДФО представят на выставке свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.