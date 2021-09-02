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Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году
Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году - РИА Новости, 02.09.2021
Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году
Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:55
2021-09-02T16:23
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
технологии
владивосток
автоваз
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что следующий год - мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А 2023 год - во-первых, я уже говорил, что мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится по зарубежным поставкам с учетом того, что это занимает время: вернуться в производственный цикл, который был нарушен в пандемию", - сказал министр, отвечая на вопрос о дефиците автокомпонентов.Ранее в четверг Мантуров сообщил журналистам, что не исключает в дальнейшем приостановок производства на автозаводах в РФ по этой причине.Президент крупнейшего российского автопроизводителя - "АвтоВАЗа" Николя Мор также заявлял, что проблема с поставками электронных автомобильных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года. Из-за недопоставок компания приостанавливала производство за это лето семь раз.Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), технологии, владивосток, автоваз, дальневосточный федеральный университет, николя мор
15:55 02.09.2021 (обновлено: 16:23 02.09.2021)
 
Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году

Глава Минпромторга Мантуров: сбои поставок автоэлектроники не исключены в следующем году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что следующий год - мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А 2023 год - во-первых, я уже говорил, что мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится по зарубежным поставкам с учетом того, что это занимает время: вернуться в производственный цикл, который был нарушен в пандемию", - сказал министр, отвечая на вопрос о дефиците автокомпонентов.
Автомобиль BMW в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Ранее в четверг Мантуров сообщил журналистам, что не исключает в дальнейшем приостановок производства на автозаводах в РФ по этой причине.
Президент крупнейшего российского автопроизводителя - "АвтоВАЗа" Николя Мор также заявлял, что проблема с поставками электронных автомобильных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года. Из-за недопоставок компания приостанавливала производство за это лето семь раз.
Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Инвестиционные проекты и антикризисные стратегии: первые сессии ВЭФ-2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями.

ВЭФ-2021. Работа форума
1 из 16

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В форуме традиционно принимают участие первые лица, крупные инвесторы и предприниматели.

Девушки возле стенда АО Восточный порт на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 16

В форуме традиционно принимают участие первые лица, крупные инвесторы и предприниматели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этом году в центре внимания — экономика нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Участники форума на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 16

В этом году в центре внимания — экономика нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, например, убежден, что Камчатка "обречена на туристический бум".

Директор ФГБУ Кроноцкий государственный заповедник Петр Шпиленок в радиорубке Sputnik на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 из 16

Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, например, убежден, что Камчатка "обречена на туристический бум".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Первый же день форума ознаменовался дискуссиями по актуальным проблемам и важными решениями.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке читает газету перед началом сессии
5 из 16

Первый же день форума ознаменовался дискуссиями по актуальным проблемам и важными решениями.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и дал старт четырем инвестиционным проектам.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа
6 из 16

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и дал старт четырем инвестиционным проектам.

© РИА Новости / Евгений Паулин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" рассказали о вкладе пока еще нового бизнеса в валовый продукт и его возможностях.

Участники сессии Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 16

На сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" рассказали о вкладе пока еще нового бизнеса в валовый продукт и его возможностях.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В программе форума, который проходит 2-4 сентября, более 70 деловых мероприятий.

Стенд компании V-Tell yа выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 16

В программе форума, который проходит 2-4 сентября, более 70 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, какой объем инвестиций в России приходится на регионы Дальнего Востока.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
9 из 16

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, какой объем инвестиций в России приходится на регионы Дальнего Востока.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Министр Олег Матыцын открыл павильон "Спорт — норма жизни", где можно больше узнать об истории спорта и сдать нормы ГТО.

Павильон Спорт - норма жизни на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 16

Министр Олег Матыцын открыл павильон "Спорт — норма жизни", где можно больше узнать об истории спорта и сдать нормы ГТО.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На стенде Министерства науки и высшего образования можно ознакомиться с достижениями ученых и новейшими отечественными разработками.

Стенд Министерства науки и высшего образования РФ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 16

На стенде Министерства науки и высшего образования можно ознакомиться с достижениями ученых и новейшими отечественными разработками.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На площадке форума провели международные бизнес-диалоги "Россия — Китай", "Россия — Италия", "Россия — Европа", "Россия — Индия".

Участники бизнес-диалога Россия - Индия в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В центре: министр энергетики РФ Николай Шульгинов
12 из 16

На площадке форума провели международные бизнес-диалоги "Россия — Китай", "Россия — Италия", "Россия — Европа", "Россия — Индия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения КНР Цзинань Чжан подписали совместный меморандум.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения Китайской Народной Республики Цзинань Чжан во время подписания меморандума о взаимопонимании по вопросам труда и социального обеспечения в рамках ВЭФ-2021
13 из 16

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения КНР Цзинань Чжан подписали совместный меморандум.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Впереди еще много интересных и важных событий, в том числе молодежный форум.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 16

Впереди еще много интересных и важных событий, в том числе молодежный форум.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самая эффектная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока" — откроется 3 сентября.

Танцевальный коллектив выступает в павильоне Чукотка на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
15 из 16

Самая эффектная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока" — откроется 3 сентября.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Регионы ДФО представят на выставке свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.

Участница выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
16 из 16

Регионы ДФО представят на выставке свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 16

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 16

В форуме традиционно принимают участие первые лица, крупные инвесторы и предприниматели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 16

В этом году в центре внимания — экономика нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 16

Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок, например, убежден, что Камчатка "обречена на туристический бум".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 16

Первый же день форума ознаменовался дискуссиями по актуальным проблемам и важными решениями.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и дал старт четырем инвестиционным проектам.

© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
7 из 16

На сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" рассказали о вкладе пока еще нового бизнеса в валовый продукт и его возможностях.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 16

В программе форума, который проходит 2-4 сентября, более 70 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 16

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, какой объем инвестиций в России приходится на регионы Дальнего Востока.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 16

Министр Олег Матыцын открыл павильон "Спорт — норма жизни", где можно больше узнать об истории спорта и сдать нормы ГТО.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 16

На стенде Министерства науки и высшего образования можно ознакомиться с достижениями ученых и новейшими отечественными разработками.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 16

На площадке форума провели международные бизнес-диалоги "Россия — Китай", "Россия — Италия", "Россия — Европа", "Россия — Индия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 16

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр людских ресурсов и социального обеспечения КНР Цзинань Чжан подписали совместный меморандум.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 16

Впереди еще много интересных и важных событий, в том числе молодежный форум.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 16

Самая эффектная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока" — откроется 3 сентября.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
16 из 16

Регионы ДФО представят на выставке свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ТехнологииВладивостокАвтоВАЗДальневосточный федеральный университетНиколя Мор
 
 
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