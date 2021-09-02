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Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году

Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году - РИА Новости, 02.09.2021

Минпромторг не исключил сбоев поставок автоэлектроники в следующем году

Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:55

2021-09-02T15:55

2021-09-02T16:23

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

технологии

владивосток

автоваз

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что следующий год - мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А 2023 год - во-первых, я уже говорил, что мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится по зарубежным поставкам с учетом того, что это занимает время: вернуться в производственный цикл, который был нарушен в пандемию", - сказал министр, отвечая на вопрос о дефиците автокомпонентов.Ранее в четверг Мантуров сообщил журналистам, что не исключает в дальнейшем приостановок производства на автозаводах в РФ по этой причине.Президент крупнейшего российского автопроизводителя - "АвтоВАЗа" Николя Мор также заявлял, что проблема с поставками электронных автомобильных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года. Из-за недопоставок компания приостанавливала производство за это лето семь раз.Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210719/avtomobil-1741417082.html

россия

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), технологии, владивосток, автоваз, дальневосточный федеральный университет, николя мор