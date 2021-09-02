https://ria.ru/20210902/vef-2021-1748344813.html

Инвестиционные проекты и антикризисные стратегии: первые сессии ВЭФ-2021

Инвестиционные проекты и антикризисные стратегии: первые сессии ВЭФ-2021 - РИА Новости, 02.09.2021

Инвестиционные проекты и антикризисные стратегии: первые сессии ВЭФ-2021

На VI Восточном экономическом форуме провели первые дискуссии и бизнес-диалоги, посвященные глобальным вызовам и возможностям для экономики, привлечению... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:01

2021-09-02T14:01

2021-09-02T14:25

фото

владивосток

форум

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

дальний восток

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На VI Восточном экономическом форуме провели первые дискуссии и бизнес-диалоги, посвященные глобальным вызовам и возможностям для экономики, привлечению инвестиций на Дальний Восток и партнерству во время пандемии. Площадку посетил российский президент и дал старт новым проектам. Главные события дня — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

дальний восток

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2021

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