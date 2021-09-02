https://ria.ru/20210902/poligon-1748294128.html

Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона

Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона - РИА Новости, 02.09.2021

Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона

Стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона составит от 2 до 4 триллионов рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:17

2021-09-02T09:17

2021-09-02T10:45

экономика

ржд

олег белозеров

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона составит от 2 до 4 триллионов рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ."Он будет стоить несколько триллионов, от 2 триллионов до 4 триллионов", - сказал он, отвечая на вопрос о стоимости третьего пакета мер по модернизации Восточного полигона с увеличением пропускной способности до 240 миллионов тонн.По словам главы РЖД, вопрос заключается в логистике маршрута. "Если ехать из европейской точки с большим объемом, значит, нам нужно полностью увеличить пропускные способности и на Транссибе, и на БАМе. Больший объем работы проделать", - пояснил Белозеров.Согласно проекту транспортной стратегии РФ до 2030 года, пропускную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) планируется поэтапно увеличить до 240 миллионов тонн к 2035 году.Глава РЖД отметил, что самое важное заключается не в объеме средств, а в справедливости тарифов на грузовые перевозки. "Самое важное не в объеме средств... Если тарифы будут выгодны, мы найдем инвестиции. Здесь вопрос справедливости тарифов нужно найти. Я абсолютно уверен, что лет на 15 гарантированно мы будем загружены по строительству здесь в Дальневосточном направлении. Мне кажется это очень важным", - сказал Белозеров.Развитие Восточного полигона - один из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в текущем году провозной способности до 144 миллионов тонн в год, второй - до 180 миллионов до 2024 года.Президент РФ Владимир Путин поручал правительству контролировать цены на основные ресурсы для модернизации БАМа и Транссиба.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210707/poligon-1740317783.html

https://realty.ria.ru/20210811/rzhd-1745323204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ржд, олег белозеров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)