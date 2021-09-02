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Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона
Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона - РИА Новости, 02.09.2021
Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона
Стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона составит от 2 до 4 триллионов рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:17
2021-09-02T10:45
экономика
ржд
олег белозеров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона составит от 2 до 4 триллионов рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ."Он будет стоить несколько триллионов, от 2 триллионов до 4 триллионов", - сказал он, отвечая на вопрос о стоимости третьего пакета мер по модернизации Восточного полигона с увеличением пропускной способности до 240 миллионов тонн.По словам главы РЖД, вопрос заключается в логистике маршрута. "Если ехать из европейской точки с большим объемом, значит, нам нужно полностью увеличить пропускные способности и на Транссибе, и на БАМе. Больший объем работы проделать", - пояснил Белозеров.Согласно проекту транспортной стратегии РФ до 2030 года, пропускную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) планируется поэтапно увеличить до 240 миллионов тонн к 2035 году.Глава РЖД отметил, что самое важное заключается не в объеме средств, а в справедливости тарифов на грузовые перевозки. "Самое важное не в объеме средств... Если тарифы будут выгодны, мы найдем инвестиции. Здесь вопрос справедливости тарифов нужно найти. Я абсолютно уверен, что лет на 15 гарантированно мы будем загружены по строительству здесь в Дальневосточном направлении. Мне кажется это очень важным", - сказал Белозеров.Развитие Восточного полигона - один из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в текущем году провозной способности до 144 миллионов тонн в год, второй - до 180 миллионов до 2024 года.Президент РФ Владимир Путин поручал правительству контролировать цены на основные ресурсы для модернизации БАМа и Транссиба.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://realty.ria.ru/20210707/poligon-1740317783.html
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экономика, ржд, олег белозеров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:17 02.09.2021 (обновлено: 10:45 02.09.2021)
 
Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона

Глава РЖД Белозеров оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор - председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров на Восточном экономическом форуме
Генеральный директор - председатель правления компании Российские железные дороги Олег Белозеров на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона составит от 2 до 4 триллионов рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ.
"Он будет стоить несколько триллионов, от 2 триллионов до 4 триллионов", - сказал он, отвечая на вопрос о стоимости третьего пакета мер по модернизации Восточного полигона с увеличением пропускной способности до 240 миллионов тонн.
По словам главы РЖД, вопрос заключается в логистике маршрута. "Если ехать из европейской точки с большим объемом, значит, нам нужно полностью увеличить пропускные способности и на Транссибе, и на БАМе. Больший объем работы проделать", - пояснил Белозеров.
Согласно проекту транспортной стратегии РФ до 2030 года, пропускную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) планируется поэтапно увеличить до 240 миллионов тонн к 2035 году.
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Глава РЖД отметил, что самое важное заключается не в объеме средств, а в справедливости тарифов на грузовые перевозки. "Самое важное не в объеме средств... Если тарифы будут выгодны, мы найдем инвестиции. Здесь вопрос справедливости тарифов нужно найти. Я абсолютно уверен, что лет на 15 гарантированно мы будем загружены по строительству здесь в Дальневосточном направлении. Мне кажется это очень важным", - сказал Белозеров.
Развитие Восточного полигона - один из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в текущем году провозной способности до 144 миллионов тонн в год, второй - до 180 миллионов до 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин поручал правительству контролировать цены на основные ресурсы для модернизации БАМа и Транссиба.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаРЖДОлег БелозеровВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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