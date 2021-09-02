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Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию - РИА Новости, 02.09.2021

Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

РФ продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:55

2021-09-02T18:55

2021-09-02T19:52

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дубай (город)

оаэ

финляндия

германия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РФ продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября, сообщает Росавиация."Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", - говорится в сообщении."В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию", - говорится в сообщении.На маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи. В Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю.Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин. Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

танзания

дубай (город)

оаэ

финляндия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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