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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/polety-1748418051.html
Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию - РИА Новости, 02.09.2021
Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
РФ продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:55
2021-09-02T19:52
распространение коронавируса
в мире
танзания
дубай (город)
оаэ
финляндия
германия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РФ продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября, сообщает Росавиация."Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", - говорится в сообщении."В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию", - говорится в сообщении.На маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи. В Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю.Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин. Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.
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в мире, танзания, дубай (город), оаэ, финляндия, германия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса
18:55 02.09.2021 (обновлено: 19:52 02.09.2021)
 
Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Россия с 10 сентября увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РФ продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября, сообщает Росавиация.
"Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", - говорится в сообщении.
"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию", - говорится в сообщении.
На маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи. В Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю.
Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин. Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.
 
Распространение коронавирусаВ миреТанзанияДубай (город)ОАЭФинляндияГерманияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПриостановка авиасообщения из-за коронавируса
 
 
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