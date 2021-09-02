03:44 02.09.2021 (обновлено: 05:23 02.09.2021)
СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии
FT: Британия может перевести ядерные подлодки из Шотландии на базы в США или Франции
ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости. Великобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с вопросом источники.
По данным издания, один из возможных вариантов предусматривает отправку лодок на базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 миллиарда фунтов.
Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете.
В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости.
Как пишет газета, в министерстве обороны заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии.
В начале августа глава канцелярии британского премьера Майкл Гоув сообщил, что британское правительство не будет препятствовать проведению в Шотландии нового референдума о независимости, если на то будет воля народа. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Вопрос о проведении повторного референдума неоднократно поднимался властями региона.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.