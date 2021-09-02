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СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии
СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии
Великобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:44
2021-09-02T05:23
в мире
сша
франция
великобритания
шотландская национальная партия
борис джонсон
никола стерджен
майкл гоув
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ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости. Великобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с вопросом источники.По данным издания, один из возможных вариантов предусматривает отправку лодок на базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 миллиарда фунтов.Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете.В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости.Как пишет газета, в министерстве обороны заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии.В начале августа глава канцелярии британского премьера Майкл Гоув сообщил, что британское правительство не будет препятствовать проведению в Шотландии нового референдума о независимости, если на то будет воля народа. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Вопрос о проведении повторного референдума неоднократно поднимался властями региона.Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/shotlandiya-1731518910.html
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в мире, сша, франция, великобритания, шотландская национальная партия, борис джонсон, никола стерджен, майкл гоув
03:44 02.09.2021 (обновлено: 05:23 02.09.2021)
 
СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии

FT: Британия может перевести ядерные подлодки из Шотландии на базы в США или Франции

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭдинбургский замок
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости. Великобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с вопросом источники.
По данным издания, один из возможных вариантов предусматривает отправку лодок на базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 миллиарда фунтов.
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Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете.
В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости.
Как пишет газета, в министерстве обороны заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии.
Вид на одну из улиц Эдинбурга - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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В начале августа глава канцелярии британского премьера Майкл Гоув сообщил, что британское правительство не будет препятствовать проведению в Шотландии нового референдума о независимости, если на то будет воля народа. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Вопрос о проведении повторного референдума неоднократно поднимался властями региона.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
Референдум о независимости Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 21:33
Правительство Британии не разрешит Шотландии провести новый референдум
 
В миреСШАФранцияВеликобританияШотландская национальная партияБорис ДжонсонНикола СтердженМайкл Гоув
 
 
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