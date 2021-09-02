https://ria.ru/20210902/podderzhka-1748370082.html

Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн

Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн - РИА Новости, 02.09.2021

Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн

Объем поддержанного группой РЭЦ экспорта агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2021 года составил 716 миллионов... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:48

2021-09-02T14:48

2021-09-02T14:48

экономика

восточный экономический форум (вэф)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объем поддержанного группой РЭЦ экспорта агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2021 года составил 716 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр.Там напомнили, что в 2020 году этот показатель составил 590 миллионов долларов по финансовым и нефинансовым мерам поддержки. Всего было поддержано более 400 компаний.По его словам, один из эффективных инструментов поддержки экспортеров АПК со стороны АО "ЭКСАР" группы РЭЦ является страхование краткосрочной дебиторской задолженности, позволяющее российским экспортерам поставлять продукцию с отсрочкой платежа под страховое покрытие агентства.АО "ЭКСАР" работает по данному инструменту с множеством компаний мясной, масложировой, зерновой и кондитерской отраслей, среди которых как крупные компании, так и организации сегмента МСП. Страховые лимиты для российских экспортеров установлены на значительное число китайских и японских компаний, покупателей из США, стран ЕС, Персидского залива, а также ЕАЭС.Все указанные рынки могут быть интересны и дальневосточным экспортерам, на соответствующих иностранных покупателей могут быть оперативно установлены страховые лимиты, отметили в РЭЦ.

https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, восточный экономический форум (вэф), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)