Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Максим Кобин на заседании координационного совета по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в рамках ВЭФ во Владивосток
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объем поддержанного группой РЭЦ экспорта агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2021 года составил 716 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр.
Там напомнили, что в 2020 году этот показатель составил 590 миллионов долларов по финансовым и нефинансовым мерам поддержки. Всего было поддержано более 400 компаний.
"Дальневосточный федеральный округ в силу географической близости к странам АТР и развитой портовой инфраструктуры Приморского края является одним из лидеров по объему экспорта продукции АПК, занимая по данным ФТС России за 2020 год с показателем в 4 миллиарда долларов 3-е место (13,6% от всего экспорта АПК России) после Южного ФО и Центрального ФО", - сказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме вице-президент РЭЦ Максим Кобин.
По его словам, один из эффективных инструментов поддержки экспортеров АПК со стороны АО "ЭКСАР" группы РЭЦ является страхование краткосрочной дебиторской задолженности, позволяющее российским экспортерам поставлять продукцию с отсрочкой платежа под страховое покрытие агентства.
АО "ЭКСАР" работает по данному инструменту с множеством компаний мясной, масложировой, зерновой и кондитерской отраслей, среди которых как крупные компании, так и организации сегмента МСП. Страховые лимиты для российских экспортеров установлены на значительное число китайских и японских компаний, покупателей из США, стран ЕС, Персидского залива, а также ЕАЭС.
Все указанные рынки могут быть интересны и дальневосточным экспортерам, на соответствующих иностранных покупателей могут быть оперативно установлены страховые лимиты, отметили в РЭЦ.
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