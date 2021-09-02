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Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн
Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн - РИА Новости, 02.09.2021
Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн
Объем поддержанного группой РЭЦ экспорта агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2021 года составил 716 миллионов... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:48
2021-09-02T14:48
экономика
восточный экономический форум (вэф)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объем поддержанного группой РЭЦ экспорта агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2021 года составил 716 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр.Там напомнили, что в 2020 году этот показатель составил 590 миллионов долларов по финансовым и нефинансовым мерам поддержки. Всего было поддержано более 400 компаний.По его словам, один из эффективных инструментов поддержки экспортеров АПК со стороны АО "ЭКСАР" группы РЭЦ является страхование краткосрочной дебиторской задолженности, позволяющее российским экспортерам поставлять продукцию с отсрочкой платежа под страховое покрытие агентства.АО "ЭКСАР" работает по данному инструменту с множеством компаний мясной, масложировой, зерновой и кондитерской отраслей, среди которых как крупные компании, так и организации сегмента МСП. Страховые лимиты для российских экспортеров установлены на значительное число китайских и японских компаний, покупателей из США, стран ЕС, Персидского залива, а также ЕАЭС.Все указанные рынки могут быть интересны и дальневосточным экспортерам, на соответствующих иностранных покупателей могут быть оперативно установлены страховые лимиты, отметили в РЭЦ.
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экономика, восточный экономический форум (вэф), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:48 02.09.2021
 

Объем поддержки РЭЦ экспорта АПК Дальнего Востока превысил $700 млн

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Максим Кобин на заседании координационного совета по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в рамках ВЭФ во Владивосток
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин на заседании координационного совета по теме О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки в рамках ВЭФ во Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объем поддержанного группой РЭЦ экспорта агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2021 года составил 716 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр.
Там напомнили, что в 2020 году этот показатель составил 590 миллионов долларов по финансовым и нефинансовым мерам поддержки. Всего было поддержано более 400 компаний.
"Дальневосточный федеральный округ в силу географической близости к странам АТР и развитой портовой инфраструктуры Приморского края является одним из лидеров по объему экспорта продукции АПК, занимая по данным ФТС России за 2020 год с показателем в 4 миллиарда долларов 3-е место (13,6% от всего экспорта АПК России) после Южного ФО и Центрального ФО", - сказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме вице-президент РЭЦ Максим Кобин.
По его словам, один из эффективных инструментов поддержки экспортеров АПК со стороны АО "ЭКСАР" группы РЭЦ является страхование краткосрочной дебиторской задолженности, позволяющее российским экспортерам поставлять продукцию с отсрочкой платежа под страховое покрытие агентства.
АО "ЭКСАР" работает по данному инструменту с множеством компаний мясной, масложировой, зерновой и кондитерской отраслей, среди которых как крупные компании, так и организации сегмента МСП. Страховые лимиты для российских экспортеров установлены на значительное число китайских и японских компаний, покупателей из США, стран ЕС, Персидского залива, а также ЕАЭС.
Все указанные рынки могут быть интересны и дальневосточным экспортерам, на соответствующих иностранных покупателей могут быть оперативно установлены страховые лимиты, отметили в РЭЦ.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ЭкономикаВосточный экономический форум (ВЭФ)Российский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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