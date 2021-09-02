https://ria.ru/20210902/pensionery-1748257062.html
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Российские пенсионеры получат единовременную выплату - РИА Новости, 02.09.2021
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:55
2021-09-02T00:55
2021-09-02T01:16
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владимир путин
почта россии
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татьяна голикова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей.Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, выплаты поступят одновременно с пенсией.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в сентябре.Глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия", подчеркнул, что деньги должны получить все пенсионеры, включая работающих. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.
https://ria.ru/20210901/vyzov-1748194747.html
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общество, владимир путин, почта россии, единая россия, татьяна голикова, россия
00:55 02.09.2021 (обновлено: 01:16 02.09.2021)
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Российские пенсионеры получат единовременную выплату в десять тысяч рублей