Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/pensionery-1748257062.html
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Российские пенсионеры получат единовременную выплату - РИА Новости, 02.09.2021
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:55
2021-09-02T01:16
общество
владимир путин
почта россии
единая россия
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581944435_0:339:1800:1352_1920x0_80_0_0_6322c49ab5d943fec3da0376f2aa2aca.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей.Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, выплаты поступят одновременно с пенсией.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в сентябре.Глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия", подчеркнул, что деньги должны получить все пенсионеры, включая работающих. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.
https://ria.ru/20210901/vyzov-1748194747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581944435_0:222:1507:1352_1920x0_80_0_0_4247ec0bd45d4673c50a0d2902696aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, почта россии, единая россия, татьяна голикова, россия
00:55 02.09.2021 (обновлено: 01:16 02.09.2021)
 
Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в десять тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрохожие в защитных масках в Москве
Прохожие в защитных масках в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей.
Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, выплаты поступят одновременно с пенсией.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в сентябре.
Глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия", подчеркнул, что деньги должны получить все пенсионеры, включая работающих. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 16:39
Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка
 
ОбществоВладимир ПутинПочта РоссииЕдиная РоссияТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
06:26СМИ: FAA расследует отклонение от курса при посадке корабля Virgin Galactic
06:24В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
Лента новостейМолния