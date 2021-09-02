https://ria.ru/20210902/pensionery-1748257062.html

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Российские пенсионеры получат единовременную выплату - РИА Новости, 02.09.2021

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T00:55

2021-09-02T00:55

2021-09-02T01:16

общество

владимир путин

почта россии

единая россия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, получат в четверг, 2 сентября, единовременную выплату в десять тысяч рублей.Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Выплаты на карты поступят 30,7 миллиона пенсионеров, еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, выплаты поступят одновременно с пенсией.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в сентябре.Глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия", подчеркнул, что деньги должны получить все пенсионеры, включая работающих. Необходимость соответствующей выплаты он обосновал инфляцией.

https://ria.ru/20210901/vyzov-1748194747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, почта россии, единая россия, татьяна голикова, россия