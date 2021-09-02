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В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации
В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации - РИА Новости, 02.09.2021
В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации
Инфраструктура Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовится к взаимному признанию в странах ЕАЭС паспортов о вакцинации от COVID-19, при этом сам вопрос... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:02
2021-09-02T15:49
армения
азербайджан
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
евразийский банк развития
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Инфраструктура Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовится к взаимному признанию в странах ЕАЭС паспортов о вакцинации от COVID-19, при этом сам вопрос признания - прерогатива органов власти, заявила в ходе брифинга представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина."Вопрос признания сертификатов о вакцинации (от COVID-19) - это прерогатива органов власти, при этом инфраструктура ЕАЭС к такому событию готовится. В приложении "Путешествую без COVID-19", разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, уже доступна возможность загрузить подтверждение о вакцинации гражданам Армении и Кыргызстана. К слову, со вчерашнего дня (1 сентября - ред.) приложением пользуются не только граждане Союза, но и Азербайджана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана", - сказала Малкина.В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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армения, азербайджан, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, евразийский банк развития, россия
15:02 02.09.2021 (обновлено: 15:49 02.09.2021)
 
В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации

Представитель ЕЭК Малкина: союз готовится к взаимному признанию паспортов о вакцинации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПомощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Инфраструктура Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовится к взаимному признанию в странах ЕАЭС паспортов о вакцинации от COVID-19, при этом сам вопрос признания - прерогатива органов власти, заявила в ходе брифинга представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
"Вопрос признания сертификатов о вакцинации (от COVID-19) - это прерогатива органов власти, при этом инфраструктура ЕАЭС к такому событию готовится. В приложении "Путешествую без COVID-19", разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, уже доступна возможность загрузить подтверждение о вакцинации гражданам Армении и Кыргызстана. К слову, со вчерашнего дня (1 сентября - ред.) приложением пользуются не только граждане Союза, но и Азербайджана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана", - сказала Малкина.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 11:56
Назарбаев призвал укреплять ЕАЭС за счет вступления новых стран
 
Распространение коронавирусаАрменияАзербайджанЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзЕвразийский банк развитияРоссия
 
 
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