https://ria.ru/20210902/pasport-1748372996.html

В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации

В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации - РИА Новости, 02.09.2021

В ЕАЭС заявили о подготовке к взаимному признанию паспортов о вакцинации

Инфраструктура Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовится к взаимному признанию в странах ЕАЭС паспортов о вакцинации от COVID-19, при этом сам вопрос... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:02

2021-09-02T15:02

2021-09-02T15:49

армения

азербайджан

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

евразийский банк развития

россия

распространение коронавируса

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Инфраструктура Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовится к взаимному признанию в странах ЕАЭС паспортов о вакцинации от COVID-19, при этом сам вопрос признания - прерогатива органов власти, заявила в ходе брифинга представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина."Вопрос признания сертификатов о вакцинации (от COVID-19) - это прерогатива органов власти, при этом инфраструктура ЕАЭС к такому событию готовится. В приложении "Путешествую без COVID-19", разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, уже доступна возможность загрузить подтверждение о вакцинации гражданам Армении и Кыргызстана. К слову, со вчерашнего дня (1 сентября - ред.) приложением пользуются не только граждане Союза, но и Азербайджана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана", - сказала Малкина.В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20210819/eaes-1746331841.html

армения

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, евразийский банк развития, россия