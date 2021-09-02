https://ria.ru/20210902/obrazovanie-1748298878.html
К 1 сентября в Ленобласти открылись почти сто образовательных объектов
К 1 сентября в Ленобласти открылись почти сто образовательных объектов - РИА Новости, 02.09.2021
К 1 сентября в Ленобласти открылись почти сто образовательных объектов
В начале нового учебного года в Ленинградской области открылись почти сто образовательных объектов, созданных в рамках реализации национального проекта... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:52
2021-09-02T09:52
2021-09-02T09:52
ленинградская область
общество
кингисеппский район
ленинградская область
александр дрозденко
кванториум
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. В начале нового учебного года в Ленинградской области открылись почти сто образовательных объектов, созданных в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, среди открывшихся объектов - 24 "Точки Роста", два "Кванториума", "It-куб", 14 спортзалов после капремонта, региональный центр по работе с одарёнными детьми, а также 18 удаленных площадок во всех муниципальных районах, Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов на базе Ленинградского областного института развития образования и другие.Приехавший на открытие третьего по счету в регионе детского технопарка "Кванториум" в Кингисеппском колледже технологии и сервиса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в детском технопарке реализуются дополнительные общеразвивающие программы по шести направлениям. Выбор направлений (квантумов) в детском технопарке коррелируется со структурой экономики Кингисеппского района, важными составляющими которой являются химическая, строительная и транспортно-логистическая отрасли. Кроме основных направлений предусмотрено обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам (технический английский язык, квантошахматы, математика)."Очень правильно, что мы выбрали путь создания "Кванториума" совместно с градообразующим предприятием. У нас получилась хорошая синергия, и сегодня мы понимаем, что нужно идти дальше — компания "ЕвроХим" выступила с предложением создать образовательную базу среднего профессионального звена для ее предприятий и других химических производств, которые сегодня строятся в районе. Для нас важно, чтобы туда пришли молодые ребята из Кингисеппа — программисты, инженеры, химики-технологи. Мы выработаем такую модель обучения и подготовки кадров, чтобы она была интересна району, компании и региону. "Кванториум" помогает детям на раннем уровне выбрать профессию, а стать крепким профессионалом они смогут в техникуме или вузе", — сказал глава региона.
https://ria.ru/20210901/sudostroenie-1748142751.html
https://ria.ru/20210827/podderzhka-1747498933.html
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общество, кингисеппский район, ленинградская область, александр дрозденко, кванториум
С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. В начале нового учебного года в Ленинградской области открылись почти сто образовательных объектов, созданных в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, среди открывшихся объектов - 24 "Точки Роста", два "Кванториума", "It-куб", 14 спортзалов после капремонта, региональный центр по работе с одарёнными детьми, а также 18 удаленных площадок во всех муниципальных районах, Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов на базе Ленинградского областного института развития образования и другие.
Приехавший на открытие третьего по счету в регионе детского технопарка "Кванториум" в Кингисеппском колледже технологии и сервиса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
отметил, что в детском технопарке реализуются дополнительные общеразвивающие программы по шести направлениям. Выбор направлений (квантумов) в детском технопарке коррелируется со структурой экономики Кингисеппского района
, важными составляющими которой являются химическая, строительная и транспортно-логистическая отрасли. Кроме основных направлений предусмотрено обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам (технический английский язык, квантошахматы, математика).
"Очень правильно, что мы выбрали путь создания "Кванториума" совместно с градообразующим предприятием. У нас получилась хорошая синергия, и сегодня мы понимаем, что нужно идти дальше — компания "ЕвроХим" выступила с предложением создать образовательную базу среднего профессионального звена для ее предприятий и других химических производств, которые сегодня строятся в районе. Для нас важно, чтобы туда пришли молодые ребята из Кингисеппа — программисты, инженеры, химики-технологи. Мы выработаем такую модель обучения и подготовки кадров, чтобы она была интересна району, компании и региону. "Кванториум" помогает детям на раннем уровне выбрать профессию, а стать крепким профессионалом они смогут в техникуме или вузе", — сказал глава региона.