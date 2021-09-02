https://ria.ru/20210902/obrazovanie-1748267357.html
Минпросвещения хочет дать работодателям возможность "заказывать" кадры СПО
Минпросвещения хочет дать работодателям возможность "заказывать" кадры СПО - РИА Новости, 02.09.2021
Минпросвещения хочет дать работодателям возможность "заказывать" кадры СПО
Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что в министерстве хотят дать работодателям возможность "заказывать" специалистов системе среднего... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:37
2021-09-02T04:37
2021-09-02T04:37
общество
александр бугаев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что в министерстве хотят дать работодателям возможность "заказывать" специалистов системе среднего профессионального образования (СПО).По его словам, в 2020 году порядка 60% выпускников девятых классов ушли в систему СПО."В этой связи мы, конечно, хотим попробовать... Дать такую возможность - заказывать те кадры, которые нужны, в системе СПО работодателям по конкретным направлениям", - сказал Бугаев, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, александр бугаев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минпросвещения хочет дать работодателям возможность "заказывать" кадры СПО
Минпросвещения хочет дать работодателям возможность "заказывать" специалистов системе СПО