https://ria.ru/20210902/nevskiy-1748336585.html
Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского
Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского - РИА Новости, 02.09.2021
Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского
У президента России Владимира Путина запланированы мероприятия в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, Кремль своевременно сообщит о них, сообщил РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:25
2021-09-02T12:25
2021-09-02T12:32
общество
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
александр невский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланированы мероприятия в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, Кремль своевременно сообщит о них, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента есть планы в связи с этой датой, мы своевременно вас проинформируем, но планы есть", - сказал Песков.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
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общество, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, александр невский
12:25 02.09.2021 (обновлено: 12:32 02.09.2021)
Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского
Песков: у Путина запланированы мероприятия к 800-летию со дня рождения Александра Невского