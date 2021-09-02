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Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского

Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского - РИА Новости, 02.09.2021

Путин примет участие в мероприятиях к 800-летию со дня рождения Невского

У президента России Владимира Путина запланированы мероприятия в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, Кремль своевременно сообщит о них, сообщил РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:32

общество

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

александр невский

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланированы мероприятия в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, Кремль своевременно сообщит о них, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента есть планы в связи с этой датой, мы своевременно вас проинформируем, но планы есть", - сказал Песков.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210804/moschi-1744336207.html

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общество, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, александр невский