"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" ответила на намеки об алкоголизме

"Какая мерзость! Я слышала про себя и то, что я опаздывала на концерты, не приходила на эфиры – как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной всегда. Пускай это будет на его совести. Но хотелось бы добавить: Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью", – эмоционально заявила Виктория.