"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" ответила на намеки об алкоголизме
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон"
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-солистка группы "Непара" Виктория Талышинская в интервью Sobesednik.ru ответила на слова бывшего коллеги Александра Шоуа о ее непрофессионализме. В частности, певец намекал на проблемы артистки с алкоголем.
"Какая мерзость! Я слышала про себя и то, что я опаздывала на концерты, не приходила на эфиры – как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной всегда. Пускай это будет на его совести. Но хотелось бы добавить: Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью", – эмоционально заявила Виктория.
Александр возродил проект "Непара", взяв на место Виктории двух новых участниц. Талышинская – солистка дуэта "2 ОКеана". Коллектив был создан перед началом пандемии.
Певица отмечает, что вряд ли им с бывшим партнером удастся восстановить отношения.
"Люди все разные, но я точно знаю, что услышала про себя очень много нового, после этого мы никогда не сможем склеить какие- то нормальные отношения. Слишком много сказано", – заключила звезда.
Ранее Шоуа рассказал, что в новом составе группа "Непара" продолжает давать концерты и исполнять старые песни.
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