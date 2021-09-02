Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210902/nepara-1748407858.html
"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" ответила на намеки об алкоголизме
"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" ответила на намеки об алкоголизме - РИА Новости, 02.09.2021
"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" ответила на намеки об алкоголизме
Экс-солистка группы "Непара" Виктория Талышинская в интервью Sobesednik.ru ответила на слова бывшего коллеги Александра Шоуа о ее непрофессионализме. В... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:00
2021-09-02T19:00
шоубиз
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/19618/63/196186372_0:0:1259:709_1920x0_80_0_0_d7f468aa7ec446521efb8801a9aebea4.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-солистка группы "Непара" Виктория Талышинская в интервью Sobesednik.ru ответила на слова бывшего коллеги Александра Шоуа о ее непрофессионализме. В частности, певец намекал на проблемы артистки с алкоголем.Александр возродил проект "Непара", взяв на место Виктории двух новых участниц. Талышинская – солистка дуэта "2 ОКеана". Коллектив был создан перед началом пандемии.Певица отмечает, что вряд ли им с бывшим партнером удастся восстановить отношения.Ранее Шоуа рассказал, что в новом составе группа "Непара" продолжает давать концерты и исполнять старые песни.
https://ria.ru/20180713/1524480128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/19618/63/196186372_0:0:1259:945_1920x0_80_0_0_68c01d0872b94d536069a16865589e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости
19:00 02.09.2021
 

"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" ответила на намеки об алкоголизме

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-солистка группы "Непара" Виктория Талышинская в интервью Sobesednik.ru ответила на слова бывшего коллеги Александра Шоуа о ее непрофессионализме. В частности, певец намекал на проблемы артистки с алкоголем.

"Какая мерзость! Я слышала про себя и то, что я опаздывала на концерты, не приходила на эфиры – как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной всегда. Пускай это будет на его совести. Но хотелось бы добавить: Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью", – эмоционально заявила Виктория.

Александр возродил проект "Непара", взяв на место Виктории двух новых участниц. Талышинская – солистка дуэта "2 ОКеана". Коллектив был создан перед началом пандемии.
Певица отмечает, что вряд ли им с бывшим партнером удастся восстановить отношения.

"Люди все разные, но я точно знаю, что услышала про себя очень много нового, после этого мы никогда не сможем склеить какие- то нормальные отношения. Слишком много сказано", – заключила звезда.

Ранее Шоуа рассказал, что в новом составе группа "Непара" продолжает давать концерты и исполнять старые песни.
Дуэт Непара
13 июля 2018, 08:00Туризм
Александр Шоуа из группы "Непара": "Нет страны красивее России!"
 
ШоубизЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Лента новостейМолния