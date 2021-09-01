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"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"

"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары" - РИА Новости, 01.09.2021

"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"

Бывший участник классического состава группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM". Вне сцены у них с... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:42

2021-09-01T10:42

2021-09-01T10:42

шоубиз

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший участник классического состава группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM". Вне сцены у них с певицей Викторией Талышинской были напряженные отношения.В прошлом году он решил возродить коллектив с двумя новыми участницами. Это оказалось несложно, поскольку Александр остался в прекрасных отношениях с продюсером "Непары"."Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции", – признался Шоуа.Ранее певец признавался, что его старшая дочь Майя практически не общается с ним и игнорирует звонки.

https://ria.ru/20180713/1524480128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости