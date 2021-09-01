"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастник группы "Непара" Александр Шоуа на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший участник классического состава группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM". Вне сцены у них с певицей Викторией Талышинской были напряженные отношения.
"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе", – отметил Шоуа.
В прошлом году он решил возродить коллектив с двумя новыми участницами. Это оказалось несложно, поскольку Александр остался в прекрасных отношениях с продюсером "Непары".
"Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции", – признался Шоуа.
Ранее певец признавался, что его старшая дочь Майя практически не общается с ним и игнорирует звонки.
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