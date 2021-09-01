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Шоубиз
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"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"
"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары" - РИА Новости, 01.09.2021
"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"
Бывший участник классического состава группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM". Вне сцены у них с... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:42
2021-09-01T10:42
шоубиз
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший участник классического состава группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM". Вне сцены у них с певицей Викторией Талышинской были напряженные отношения.В прошлом году он решил возродить коллектив с двумя новыми участницами. Это оказалось несложно, поскольку Александр остался в прекрасных отношениях с продюсером "Непары"."Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции", – признался Шоуа.Ранее певец признавался, что его старшая дочь Майя практически не общается с ним и игнорирует звонки.
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знаменитости
10:42 01.09.2021
 

"Призывал прийти трезвой": Александр Шоуа раскрыл причины распада "Непары"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастник группы "Непара" Александр Шоуа на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Участник группы Непара Александр Шоуа на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший участник классического состава группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM". Вне сцены у них с певицей Викторией Талышинской были напряженные отношения.

"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе", – отметил Шоуа.

В прошлом году он решил возродить коллектив с двумя новыми участницами. Это оказалось несложно, поскольку Александр остался в прекрасных отношениях с продюсером "Непары".
"Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции", – признался Шоуа.
Ранее певец признавался, что его старшая дочь Майя практически не общается с ним и игнорирует звонки.
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