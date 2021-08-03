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"Не знаю, где она": Солист "Непары" рассказал о ссоре со старшей дочерью

"Не знаю, где она": Солист "Непары" рассказал о ссоре со старшей дочерью - РИА Новости, 03.08.2021

"Не знаю, где она": Солист "Непары" рассказал о ссоре со старшей дочерью

Солист поп-группы "Непара" Александр Шоуа рассказал о сложных отношениях со своей старшей дочерью, 21-летней Майей, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:24

2021-08-03T11:24

2021-08-03T11:24

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Солист поп-группы "Непара" Александр Шоуа рассказал о сложных отношениях со своей старшей дочерью, 21-летней Майей, сообщает "СтарХит". В беседе с журналисткой музыкант признался, что недавно они сильно поссорились, после чего девушка перестала выходить на связь со знаменитым отцом. Участник "Непары" также рассказал, что в следующем году Майя закончит журфак одного из столичных вузов. Однако пока, по словам Александра, девушка больше увлечена развлечениями, чем карьерой. "Я считаю, что пока твоих статей нет в хорошем издании, а напротив сидит не Познер, к примеру, у которого ты берешь интервью, ты не можешь считаться полноценным журналистом. Дочь много чего хочет, но должна понимать: чтобы получилось, нужно усердствовать. А она пока этого не делает", — отметил Александр Шоуа. Помимо Майи, певец воспитывает младшую дочь Таисию, которая родилась во втором браке (супругу музыканта зовут Наталья).

https://ria.ru/20201219/volochkova-1589895558.html

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шоу-бизнес, отношения