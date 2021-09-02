https://ria.ru/20210902/morgenshtern-1748317806.html

Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей

Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей - РИА Новости, 02.09.2021

Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей

В Интернете появилось объявление о продаже бутылки воды со свадьбы рэпера Моргенштерна за восемь тысяч рублей, сообщает Sobesednik.ru со ссылкой на социальные... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:56

2021-09-02T12:56

2021-09-02T12:56

шоубиз

ксения собчак

продажа

знаменитости

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Интернете появилось объявление о продаже бутылки воды со свадьбы рэпера Моргенштерна за восемь тысяч рублей, сообщает Sobesednik.ru со ссылкой на социальные сети. Исполнитель женился на возлюбленной Диларе Зинатуллиной 31 августа.Продавец отметил, что бутылка получена с корабля, на котором проходила часть торжественного гуляния. Также автор добавил, что бутылка не новая.Это не первый раз, когда на имени рэпера хотят заработать: в Сети можно найти множество объявлений, так или иначе связанных с Моргенштерном.В одном из свежих предлагают приобрести дождевик со свадьбы исполнителя за 666 666 рублей. Три шестерки – знаковое для артиста число, оно в виде татуировки находится у него на лице. Также специально для свадьбы был изготовлен торт весом 666 килограммов.В другом объявлении продавец предлагает приобрести автограф певца, сделанный на купюре во время одной из прошедших церемоний. К сожалению, за подлинность этих лотов никто не может ручаться.Свадьба Моргенштерна проходила с традиционными обрядами, например, выкупом невесты. Первыми кадрами с мероприятия поделилась телеведущая Ксения Собчак.

https://ria.ru/20210730/zemfira-1743636126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения собчак, продажа, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)