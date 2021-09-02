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Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей
Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей - РИА Новости, 02.09.2021
Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей
В Интернете появилось объявление о продаже бутылки воды со свадьбы рэпера Моргенштерна за восемь тысяч рублей, сообщает Sobesednik.ru со ссылкой на социальные... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:56
2021-09-02T12:56
2021-09-02T12:56
шоубиз
ксения собчак
продажа
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Интернете появилось объявление о продаже бутылки воды со свадьбы рэпера Моргенштерна за восемь тысяч рублей, сообщает Sobesednik.ru со ссылкой на социальные сети. Исполнитель женился на возлюбленной Диларе Зинатуллиной 31 августа.Продавец отметил, что бутылка получена с корабля, на котором проходила часть торжественного гуляния. Также автор добавил, что бутылка не новая.Это не первый раз, когда на имени рэпера хотят заработать: в Сети можно найти множество объявлений, так или иначе связанных с Моргенштерном.В одном из свежих предлагают приобрести дождевик со свадьбы исполнителя за 666 666 рублей. Три шестерки – знаковое для артиста число, оно в виде татуировки находится у него на лице. Также специально для свадьбы был изготовлен торт весом 666 килограммов.В другом объявлении продавец предлагает приобрести автограф певца, сделанный на купюре во время одной из прошедших церемоний. К сожалению, за подлинность этих лотов никто не может ручаться.Свадьба Моргенштерна проходила с традиционными обрядами, например, выкупом невесты. Первыми кадрами с мероприятия поделилась телеведущая Ксения Собчак.
https://ria.ru/20210730/zemfira-1743636126.html
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ксения собчак, продажа, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
В Интернете появилось объявление о продаже бутылки воды со свадьбы рэпера Моргенштерна за восемь тысяч рублей, сообщает
Sobesednik.ru со ссылкой на социальные сети. Исполнитель женился на возлюбленной Диларе Зинатуллиной 31 августа.
Продавец отметил, что бутылка получена с корабля, на котором проходила часть торжественного гуляния. Также автор добавил, что бутылка не новая.
Это не первый раз, когда на имени рэпера хотят заработать: в Сети можно найти множество объявлений, так или иначе связанных с Моргенштерном.
В одном из свежих предлагают приобрести дождевик со свадьбы исполнителя за 666 666 рублей. Три шестерки – знаковое для артиста число, оно в виде татуировки находится у него на лице. Также специально для свадьбы был изготовлен торт весом 666 килограммов.
В другом объявлении продавец предлагает приобрести автограф певца, сделанный на купюре во время одной из прошедших церемоний. К сожалению, за подлинность этих лотов никто не может ручаться.
Свадьба Моргенштерна проходила с традиционными обрядами, например, выкупом невесты. Первыми кадрами с мероприятия поделилась
телеведущая Ксения Собчак.