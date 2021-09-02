https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html

Искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд, уверен Мишустин

Искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд, уверен Мишустин - РИА Новости, 02.09.2021

Искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд, уверен Мишустин

При развитии искусственного интеллекта, в первую очередь, будут исчезать профессии, связанные с выполнением монотонного рутинного однообразного труда, заявил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:56

2021-09-02T10:56

2021-09-02T11:32

общество

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. При развитии искусственного интеллекта, в первую очередь, будут исчезать профессии, связанные с выполнением монотонного рутинного однообразного труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".Он подчеркнул, что подробности о том, какие профессии могут пострадать от развития искусственного интеллекта, можно почерпнуть в работах экономиста Клауса Шваба."Мы видим, что, в первую очередь, исчезают профессии, где рабочие места связаны с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, которые поддаются алгоритмизации и формализации", – ответил Мишустин на вопрос, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время из-за развития искусственного интеллект.Он отметил, что особенностью нового этапа развития станет то, что благодаря искусственному интеллекту и большим данным машины начинают выполнять работу, которая раньше требовала умственную деятельность."Если раньше, скажем так, мускульная сила заменялась машинами, а затем еще более производительными машинами, то теперь они могут выполнять часть работ, требующих умственную деятельность", – добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748178277.html

https://ria.ru/20210827/intellekt-1747452745.html

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общество, технологии, михаил мишустин, россия