https://ria.ru/20210902/mintsifry-1748337883.html

В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога"

В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога" - РИА Новости, 02.09.2021

В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога"

Модель введения так называемого цифрового налога для глобальных компаний в России прорабатывается в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:29

2021-09-02T12:29

2021-09-02T12:29

экономика

технологии

владивосток

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дальневосточный федеральный университет

оэср

максим паршин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Модель введения так называемого цифрового налога для глобальных компаний в России прорабатывается в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, ее детальное описание может стать известным в ноябре, рассказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин."Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - Pillar1 и Pillar2. Сейчас идет проработка детальных механизмов и модели на площадке ОЭСР. По их прогнозам, в ноябре может быть опубликовано детальное описание модели налогообложения", - сообщил Паршин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.По его словам, после того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были введены в ряде стран, будут отменены.Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идёт прибыль.Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к ноябрю 2021 года.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210330/nalog-1603388238.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/nalog-1747878471.html

владивосток

россия

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экономика, технологии, владивосток, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дальневосточный федеральный университет, оэср, максим паршин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)