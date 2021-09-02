Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/mintsifry-1748337883.html
В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога"
В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога" - РИА Новости, 02.09.2021
В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога"
Модель введения так называемого цифрового налога для глобальных компаний в России прорабатывается в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:29
2021-09-02T12:29
экономика
технологии
владивосток
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дальневосточный федеральный университет
оэср
максим паршин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575657214_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_f76dc89bb34d4b525cd7dfff66ae3493.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Модель введения так называемого цифрового налога для глобальных компаний в России прорабатывается в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, ее детальное описание может стать известным в ноябре, рассказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин."Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - Pillar1 и Pillar2. Сейчас идет проработка детальных механизмов и модели на площадке ОЭСР. По их прогнозам, в ноябре может быть опубликовано детальное описание модели налогообложения", - сообщил Паршин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.По его словам, после того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были введены в ряде стран, будут отменены.Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идёт прибыль.Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к ноябрю 2021 года.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210330/nalog-1603388238.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/nalog-1747878471.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575657214_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_852129da9fafae29d2babcce7a5673e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, владивосток, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дальневосточный федеральный университет, оэср, максим паршин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:29 02.09.2021
 
В Минцифры рассказали, когда появятся детали будущего "цифрового налога"

Замглавы Минцифры Паршин: детальное описание "цифрового налога" может появиться в ноябре

© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Модель введения так называемого цифрового налога для глобальных компаний в России прорабатывается в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, ее детальное описание может стать известным в ноябре, рассказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
"Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - Pillar1 и Pillar2. Сейчас идет проработка детальных механизмов и модели на площадке ОЭСР. По их прогнозам, в ноябре может быть опубликовано детальное описание модели налогообложения", - сообщил Паршин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 05:23
Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России
По его словам, после того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были введены в ряде стран, будут отменены.
Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идёт прибыль.
Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к ноябрю 2021 года.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 18:22Сказано в эфире
"Это мейнстрим". Экономист оценил возможные доходы от цифрового налога
 
ЭкономикаТехнологииВладивостокМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Дальневосточный федеральный университетОЭСРМаксим ПаршинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
Лента новостейМолния