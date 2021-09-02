https://ria.ru/20210902/lekarstvo-1748185815.html

В России исчезло лекарство, от которого зависит жизнь миллионов

В России исчезло лекарство, от которого зависит жизнь миллионов - РИА Новости, 02.09.2021

В России исчезло лекарство, от которого зависит жизнь миллионов

Из аптек пропал импортный раствор метотрексата — препарат для лечения ревматических заболеваний. В прошлом году перестали продавать и таблетки. На рынке хватает РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

2021-09-02T19:46

общество

дефицит

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

боль

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Из аптек пропал импортный раствор метотрексата — препарат для лечения ревматических заболеваний. В прошлом году перестали продавать и таблетки. На рынке хватает отечественных аналогов, но у них сильные побочки. РИА Новости разбиралось в ситуации."Дешевле гроб заказать"Пенсионерка из Димитровграда (Ульяновская область) Ольга Исаева, проснувшись однажды утром, поняла, что руки не слушаются: не могла даже удержать зубную щетку. Врачи поставили диагноз: синдром Шегрена. Причем это хроническое аутоиммунное заболевание обнаружили не сразу, несмотря на целый букет симптомов. Предполагали другие недуги.Исаевой необходимо постоянно принимать метотрексат, снижающий скованность и напряжение мышц. Вот только пенсионерке доступен лишь тот, что разлит во флаконы. В шприце слишком дорого.Москвичка Ольга Ч. уточняет, что препарат в пузырьке стоит 198 рублей. Применяет раз в неделю, то есть в месяц тратит около 800 рублей. А одна доза в шприце (20 миллиграммов) — 1124.Больные стараются сэкономить. Но в последнее время в аптеках метотрексата во флаконах нет. Москвичка успела запастись на три месяца вперед. А вот Ольге из Димитровграда хватит лишь на три недели.Золотой стандарт"Это основополагающий препарат для лечения десятков ревматических заболеваний", — объясняет РИА Новости вице-президент российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова.Метотрексат может вызвать серьезные осложнения — вплоть до отмирания печени, о чем предупреждают в инструкции как зарубежные, так и отечественные фармкомпании. В России продается три вида лекарства российского и иностранного производства: во флаконах, шприцах и таблетках. Врачи, как правило, советуют импортный препарат, так как он гораздо легче усваивается.Несколько человек с болезнью Шегрена отметили: от зарубежного лекарства не тошнит и не кружится голова."Пациенты массово сообщают, что российский метотрексат либо не помогает, либо дает побочные эффекты: сильная рвота, тело и слизистые покрываются язвами, выпадают волосы (препарат также применяется при химиотерапии. — Прим. ред.), — утверждает Пчельникова. — По-хорошему уже давно нужно провести масштабное сравнительное исследование"."Лекарства не дождешься"Пациентам с ревматическими заболеваниями метотрексат полагается бесплатно — препарат включен в перечень жизненно необходимых. На практике часто приходится покупать.Мария Харитонова из Москвы поступает так же — отечественный препарат ей совсем не помогает."У меня системная склеродермия, которая довольно плохо лечится, — поясняет она. — Трудно ходить и долго стоять на ногах, часто болят суставы, хроническая сердечная недостаточность. И от пресловутого флакончика, который сейчас не достать в аптеках, зависит качество моей жизни".Конечно, лекарство можно привезти из-за рубежа, но это связано с большими сложностями."Я с ревматоидным артритом с 2014-го. Достаю метотрексат всеми правдами и неправдами, последний раз муж привозил из Саудовской Аравии. Мало того что купил там втридорога, так еще это было незаконно", — сообщила на условиях анонимности одна из больных. Дело в том, что согласно ФЗ "Об обращении лекарственных средств", в Россию нельзя ввозить рецептурные препараты для третьих лиц — их может взять с собой только тот, чье имя указано в рецепте.Большинство наших собеседников надеются продержаться на старых запасах. Если не получится — перейдут на шприцы, хотя это сильно ударит по карману."Иначе не прожить"Ревматологическая ассоциация "Надежда" обратилась к основному зарубежному производителю метотрексата. В компании подтвердили (письменный ответ имеется в распоряжении редакции), что на складах нет запасов лекарства во флаконах. Дефицит объяснили сменой упаковки. Ближайшая поставка в Россию запланирована на октябрь.В Росздравнадзоре, в свою очередь, проинформировали, что на рынке жизненно важного препарата достаточно — с начала года в аптеки завезли более 2,5 миллиона упаковок. Вероятно, речь об отечественном варианте.Все больше людей остается один на один с сильной болью. Приходится либо терпеть побочные эффекты от отечественного метотрексата, либо покупать дорогой иностранный препарат в шприцах. И с каждый месяцем проблема только усугубляется.

https://ria.ru/20210204/lekarstvo-1595904389.html

https://ria.ru/20210422/bolezn-1729344885.html

https://ria.ru/20201103/vich-1582657545.html

https://ria.ru/20201008/turett-1578666491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дефицит, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), боль, россия