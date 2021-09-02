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В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов

В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов - РИА Новости, 02.09.2021

В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов

В конце этого или начале следующего года надо принимать решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:12

2021-09-02T07:12

2021-09-02T07:12

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

балтийский завод

вячеслав рукша

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. В конце этого или начале следующего года надо принимать решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе, заявил заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, вячеслав рукша, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)