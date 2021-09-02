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В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов
В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов - РИА Новости, 02.09.2021
В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов
В конце этого или начале следующего года надо принимать решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:12
2021-09-02T07:12
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
вячеслав рукша
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. В конце этого или начале следующего года надо принимать решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе, заявил заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, вячеслав рукша, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:12 02.09.2021
 
В "Росатоме" рассказали о планах по строительству ледоколов

"Росатом": надо принять решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. В конце этого или начале следующего года надо принимать решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе, заявил заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша.
"Мы считаем, к 2030 году, конечно, надо принимать эти решения: строить еще два, чтоб было семь. Такое решение надо принимать если не до конца года, то как минимум в первом квартале следующего", - сказал Рукша журналистам на ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский заводВячеслав РукшаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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