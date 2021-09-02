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Умерла главная кошка Петропавловской крепости

Умерла главная кошка Петропавловской крепости - РИА Новости, 02.09.2021

Умерла главная кошка Петропавловской крепости

Одна из известных в Петербурге кошек-музейных хранительниц Капитолина из Петропавловского собора умерла, сообщает музей истории Санкт-Петербурга. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:23

2021-09-02T16:23

2021-09-02T16:49

санкт-петербург

петропавловский собор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Одна из известных в Петербурге кошек-музейных хранительниц Капитолина из Петропавловского собора умерла, сообщает музей истории Санкт-Петербурга.По словам музейных работников, кошка прожила долгую и насыщенную жизнь и более двадцати лет "несла службу" в Петропавловской крепости.В комментариях отметились экскурсоводы, которые рассказали, что Капитолина была изюминкой многих рассказов из истории собора и крепости.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, петропавловский собор