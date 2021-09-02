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Умерла главная кошка Петропавловской крепости
Умерла главная кошка Петропавловской крепости - РИА Новости, 02.09.2021
Умерла главная кошка Петропавловской крепости
Одна из известных в Петербурге кошек-музейных хранительниц Капитолина из Петропавловского собора умерла, сообщает музей истории Санкт-Петербурга. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:23
2021-09-02T16:23
2021-09-02T16:49
санкт-петербург
петропавловский собор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Одна из известных в Петербурге кошек-музейных хранительниц Капитолина из Петропавловского собора умерла, сообщает музей истории Санкт-Петербурга.По словам музейных работников, кошка прожила долгую и насыщенную жизнь и более двадцати лет "несла службу" в Петропавловской крепости.В комментариях отметились экскурсоводы, которые рассказали, что Капитолина была изюминкой многих рассказов из истории собора и крепости.
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санкт-петербург, петропавловский собор
16:23 02.09.2021 (обновлено: 16:49 02.09.2021)
Умерла главная кошка Петропавловской крепости
В Петербурге умерла старейшая кошка-хранительница Петропавловской крепости