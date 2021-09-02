https://ria.ru/20210902/kolyma-1748268198.html
Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме
Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме - РИА Новости, 02.09.2021
Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме
Южнокорейские компании планируют производить капсулированный рыбий жир Омега-3 на сырье из Магаданской области и продавать дикоросы региона на экспорт,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:49
2021-09-02T04:49
2021-09-02T04:49
экономика
магаданская область
сергей носов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Южнокорейские компании планируют производить капсулированный рыбий жир Омега-3 на сырье из Магаданской области и продавать дикоросы региона на экспорт, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов."Реализация проекта южнокорейскими компаниями, вопрос капсулирования рыбьего жира, Омега-3. Производство в Магадане, в Магаданской области. И прорабатываются технические моменты сублимации и дальнейшей реализации, прежде всего, на экспорт наших дикоросов, прежде всего, ягод", - рассказал Носов.Он уточнил, что на Восточном экономическом форуме планирует встретиться с представителями компанией "Филлипс" и немецкими предпринимателями.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, магаданская область, сергей носов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме
Носов: корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме и экспортировать дикоросы
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости.
Южнокорейские компании планируют производить капсулированный рыбий жир Омега-3 на сырье из Магаданской области и продавать дикоросы региона на экспорт, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ
губернатор Сергей Носов
.
"Реализация проекта южнокорейскими компаниями, вопрос капсулирования рыбьего жира, Омега-3. Производство в Магадане, в Магаданской области. И прорабатываются технические моменты сублимации и дальнейшей реализации, прежде всего, на экспорт наших дикоросов, прежде всего, ягод", - рассказал Носов.
Он уточнил, что на Восточном экономическом форуме планирует встретиться с представителями компанией "Филлипс" и немецкими предпринимателями.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.