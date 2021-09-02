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Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме

Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме - РИА Новости, 02.09.2021

Корейские фирмы будут производить Омегу-3 на Колыме

Южнокорейские компании планируют производить капсулированный рыбий жир Омега-3 на сырье из Магаданской области и продавать дикоросы региона на экспорт,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:49

2021-09-02T04:49

2021-09-02T04:49

экономика

магаданская область

сергей носов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Южнокорейские компании планируют производить капсулированный рыбий жир Омега-3 на сырье из Магаданской области и продавать дикоросы региона на экспорт, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов."Реализация проекта южнокорейскими компаниями, вопрос капсулирования рыбьего жира, Омега-3. Производство в Магадане, в Магаданской области. И прорабатываются технические моменты сублимации и дальнейшей реализации, прежде всего, на экспорт наших дикоросов, прежде всего, ягод", - рассказал Носов.Он уточнил, что на Восточном экономическом форуме планирует встретиться с представителями компанией "Филлипс" и немецкими предпринимателями.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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экономика, магаданская область, сергей носов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)