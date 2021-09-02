22:55 02.09.2021 (обновлено: 23:49 02.09.2021)
Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве
Глава офиса Зеленского Ермак: президенты Украины и США не рассматривали отказ от "Минска"
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не рассматривали вопрос отказа от минского формата или его замену, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
"Во-первых, замена минского формата или отказ от минского формата – этот вопрос не рассматривался. Но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности в Украине. Вы знаете, этого касается и вопрос "Северного потока 2". Украина рассматривает это как некоммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности", - сказал Ермак в эфире телеканала "1+1".
По словам Ермака, вопрос присоединения США к "нормандскому" формату зависит от всех участников переговоров. "Все переговоры – они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - добавил Ермак.
Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Украинский лидер находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. После встречи Зеленский сообщил об обсуждавшихся гарантиях энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока 2", однако добавил, что они только еще будут разрабатываться. Но, по его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права и энергетическая безопасность Украины.