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Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве
Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве - РИА Новости, 02.09.2021
Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не рассматривали вопрос отказа от минского формата или его замену, заявил глава офиса... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:55
2021-09-02T23:49
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
андрей ермак
франция
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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не рассматривали вопрос отказа от минского формата или его замену, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак."Во-первых, замена минского формата или отказ от минского формата – этот вопрос не рассматривался. Но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности в Украине. Вы знаете, этого касается и вопрос "Северного потока 2". Украина рассматривает это как некоммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности", - сказал Ермак в эфире телеканала "1+1".По словам Ермака, вопрос присоединения США к "нормандскому" формату зависит от всех участников переговоров. "Все переговоры – они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - добавил Ермак.Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Украинский лидер находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. После встречи Зеленский сообщил об обсуждавшихся гарантиях энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока 2", однако добавил, что они только еще будут разрабатываться. Но, по его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права и энергетическая безопасность Украины.
https://ria.ru/20210902/zelenskiy-1748438671.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, андрей ермак, франция, россия
22:55 02.09.2021 (обновлено: 23:49 02.09.2021)
 
Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве

Глава офиса Зеленского Ермак: президенты Украины и США не рассматривали отказ от "Минска"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не рассматривали вопрос отказа от минского формата или его замену, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
"Во-первых, замена минского формата или отказ от минского формата – этот вопрос не рассматривался. Но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности в Украине. Вы знаете, этого касается и вопрос "Северного потока 2". Украина рассматривает это как некоммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности", - сказал Ермак в эфире телеканала "1+1".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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По словам Ермака, вопрос присоединения США к "нормандскому" формату зависит от всех участников переговоров. "Все переговоры – они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - добавил Ермак.
Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Украинский лидер находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. После встречи Зеленский сообщил об обсуждавшихся гарантиях энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока 2", однако добавил, что они только еще будут разрабатываться. Но, по его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права и энергетическая безопасность Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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