https://ria.ru/20210902/kiev-1748441534.html

Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве

Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не рассматривали вопрос отказа от минского формата или его замену, заявил глава офиса... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:55

2021-09-02T22:55

2021-09-02T23:49

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

андрей ермак

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd2d4194e7bffac71e3c62b784013f9.jpg

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не рассматривали вопрос отказа от минского формата или его замену, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак."Во-первых, замена минского формата или отказ от минского формата – этот вопрос не рассматривался. Но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности в Украине. Вы знаете, этого касается и вопрос "Северного потока 2". Украина рассматривает это как некоммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности", - сказал Ермак в эфире телеканала "1+1".По словам Ермака, вопрос присоединения США к "нормандскому" формату зависит от всех участников переговоров. "Все переговоры – они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - добавил Ермак.Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Украинский лидер находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. После встречи Зеленский сообщил об обсуждавшихся гарантиях энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока 2", однако добавил, что они только еще будут разрабатываться. Но, по его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права и энергетическая безопасность Украины.

https://ria.ru/20210902/zelenskiy-1748438671.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748338595.html

украина

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, андрей ермак, франция, россия