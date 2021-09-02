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В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи
В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи - РИА Новости, 02.09.2021
В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи
Инструмент поддержки малообеспеченного населения в виде программы адресной продовольственной помощи необходимо реализовать в текущий момент, заявил в интервью... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:54
2021-09-02T18:54
экономика
общество
владивосток
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Инструмент поддержки малообеспеченного населения в виде программы адресной продовольственной помощи необходимо реализовать в текущий момент, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.В конце мая текущего года эксперты ТПП предложили отказаться от практики рыночного регулирования цен на продукты в пользу поддержки производителей и адресной помощи гражданам."Сейчас надо говорить об этом в десять раз больше... Мне кажется, что это инструмент, особенно когда сложно малоимущим продержаться на плаву, очень актуален, и эту идею надо реализовать", - сказал Катырин на полях Восточного экономического форума.Он подчеркнул, что данная система поощрила бы отечественных производителей. "Вы объявляете набор продуктов, из местных можете, но они все должны быть российскими. Для того чтобы не только накормить тех, у кого низкий достаток, но и изменить их рацион питания", - пояснил Катырин.При этом, по его словам, при таком механизме не подавляется работа ни одного рыночного института, и появляется возможность помочь многодетным, малоимущим и пенсионерам."Здесь есть возможность отдельную карточку завести, на которую тебе перечисляют средства, ты с этой карточки можешь купить определенный набор продуктов, и купить ты его можешь только в течение месяца, чтобы не было желания копить", - обрисовал идею глава ТПП,Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, общество, владивосток, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
18:54 02.09.2021
 
В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи

Глава ТПП Катырин: программа адресной продовольственной помощи в России сейчас актуальна

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Инструмент поддержки малообеспеченного населения в виде программы адресной продовольственной помощи необходимо реализовать в текущий момент, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
В конце мая текущего года эксперты ТПП предложили отказаться от практики рыночного регулирования цен на продукты в пользу поддержки производителей и адресной помощи гражданам.
"Сейчас надо говорить об этом в десять раз больше... Мне кажется, что это инструмент, особенно когда сложно малоимущим продержаться на плаву, очень актуален, и эту идею надо реализовать", - сказал Катырин на полях Восточного экономического форума.
Он подчеркнул, что данная система поощрила бы отечественных производителей. "Вы объявляете набор продуктов, из местных можете, но они все должны быть российскими. Для того чтобы не только накормить тех, у кого низкий достаток, но и изменить их рацион питания", - пояснил Катырин.
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Вместо заморозки: россиянам предложили выдавать деньги на продукты
При этом, по его словам, при таком механизме не подавляется работа ни одного рыночного института, и появляется возможность помочь многодетным, малоимущим и пенсионерам.
"Здесь есть возможность отдельную карточку завести, на которую тебе перечисляют средства, ты с этой карточки можешь купить определенный набор продуктов, и купить ты его можешь только в течение месяца, чтобы не было желания копить", - обрисовал идею глава ТПП,
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Первый день Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 17

Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.

Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 17

Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Робот-консультант Промобот v4, представленный на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 17

ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

 Посетительница на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 из 17

Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.

Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 17

Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.

Сессия Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 17

На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.

Участники сессии Бизнес-диалог Россия - АСЕАН в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 17

Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

Волонтер с информационной табличкой на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 17

Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.

Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 17

Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.

Посетитель на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 17

Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 17

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.

Стенд Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по России (Роспотребнадзор) на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 17

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.

Посетители на отраслевой выставке Добро пожаловать на Дальний Восток! в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 17

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.

Музыканты играют на улице во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум
14 из 17

ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Александр Кряжев

Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

Участник форума возле радиорубки Sputnik на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 17

Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

Стенд Министерства транспорта РФ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
16 из 17

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.

Посетители в павильоне Сбера на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
17 из 17

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 17

Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 17

Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 17

ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 17

Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 17

Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 17

На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 17

Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 17

Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
10 из 17

Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 17

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 17

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 17

ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
15 из 17

Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

© РИА Новости / Александр Кряжев
16 из 17

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
17 из 17

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ЭкономикаОбществоВладивостокСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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