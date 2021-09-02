https://ria.ru/20210902/katyrin-1748417840.html

В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи

В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи - РИА Новости, 02.09.2021

В ТПП заявили об актуальности адресной продовольственной помощи

Инструмент поддержки малообеспеченного населения в виде программы адресной продовольственной помощи необходимо реализовать в текущий момент, заявил в интервью... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:54

2021-09-02T18:54

2021-09-02T18:54

экономика

общество

владивосток

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Инструмент поддержки малообеспеченного населения в виде программы адресной продовольственной помощи необходимо реализовать в текущий момент, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.В конце мая текущего года эксперты ТПП предложили отказаться от практики рыночного регулирования цен на продукты в пользу поддержки производителей и адресной помощи гражданам."Сейчас надо говорить об этом в десять раз больше... Мне кажется, что это инструмент, особенно когда сложно малоимущим продержаться на плаву, очень актуален, и эту идею надо реализовать", - сказал Катырин на полях Восточного экономического форума.Он подчеркнул, что данная система поощрила бы отечественных производителей. "Вы объявляете набор продуктов, из местных можете, но они все должны быть российскими. Для того чтобы не только накормить тех, у кого низкий достаток, но и изменить их рацион питания", - пояснил Катырин.При этом, по его словам, при таком механизме не подавляется работа ни одного рыночного института, и появляется возможность помочь многодетным, малоимущим и пенсионерам."Здесь есть возможность отдельную карточку завести, на которую тебе перечисляют средства, ты с этой карточки можешь купить определенный набор продуктов, и купить ты его можешь только в течение месяца, чтобы не было желания копить", - обрисовал идею глава ТПП,Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210527/produkty-1734302748.html

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экономика, общество, владивосток, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)