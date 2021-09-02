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В работе Instagram произошел глобальный сбой
В работе Instagram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 02.09.2021
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:02
2021-09-02T15:31
происшествия
общество
технологии
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екатеринбург
новосибирск
москва
instagram
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.Проблемы в работе Instagram продолжаются с утра, сначала их фиксировали в отдельных странах, но позднее сбой приобрел глобальный характер. По состоянию на 13:25 мск только в России зарегистрировали 1207 обращений. Кроме того, жалобы поступают из Германии, Великобритании, Италии, Испании, Франции, а также США. Около 44% пользователей указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, 29% — на соединение с сервером, 21% недовольны работой веб-сайта.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, принадлежащее компании Facebook. Оно позволяет снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и некоторые другие соцсети.
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происшествия, общество, технологии, санкт-петербург, екатеринбург, новосибирск, москва, instagram, facebook, россия
14:02 02.09.2021 (обновлено: 15:31 02.09.2021)
 
В работе Instagram произошел глобальный сбой

Downdetector: пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы в работе Instagram продолжаются с утра, сначала их фиксировали в отдельных странах, но позднее сбой приобрел глобальный характер.
По состоянию на 13:25 мск только в России зарегистрировали 1207 обращений. Кроме того, жалобы поступают из Германии, Великобритании, Италии, Испании, Франции, а также США. Около 44% пользователей указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, 29% — на соединение с сервером, 21% недовольны работой веб-сайта.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, принадлежащее компании Facebook. Оно позволяет снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и некоторые другие соцсети.
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