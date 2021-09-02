https://ria.ru/20210902/instagram-1748359360.html

В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе Instagram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 02.09.2021

В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:02

2021-09-02T14:02

2021-09-02T15:31

происшествия

общество

технологии

санкт-петербург

екатеринбург

новосибирск

москва

instagram

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.Проблемы в работе Instagram продолжаются с утра, сначала их фиксировали в отдельных странах, но позднее сбой приобрел глобальный характер. По состоянию на 13:25 мск только в России зарегистрировали 1207 обращений. Кроме того, жалобы поступают из Германии, Великобритании, Италии, Испании, Франции, а также США. Около 44% пользователей указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, 29% — на соединение с сервером, 21% недовольны работой веб-сайта.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, принадлежащее компании Facebook. Оно позволяет снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и некоторые другие соцсети.

https://ria.ru/20210831/krym-1748065350.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, технологии, санкт-петербург, екатеринбург, новосибирск, москва, instagram, facebook, россия