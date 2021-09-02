Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/infarkt-1748354132.html
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта - РИА Новости, 02.09.2021
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта
Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:35
2021-09-02T15:55
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
оксана драпкина (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577624557_0:110:2816:1694_1920x0_80_0_0_ea6dc22f10d4bd1a842485c3111c281c.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.Гиперхолестеринемия — это нарушения липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина."Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта", — говорится в презентации, показанной Драпкиной на круглом столе "Высокий холестерин — ключевой фактор развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать".Она отметила, что необходимо усиление контроля уровня холестерина при проведении регулярных диспансерных осмотров у взрослых и детей, проводить клинические тестирования на наличие семейной гиперхолестеринемии.Драпкина также предложила ввести новый целевой показатель в федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" — процент контроля холестерина у пациентов с высоким риском заболевания.
https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html
https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577624557_183:0:2686:1877_1920x0_80_0_0_f91d20f7e8fba639dbb25feb3a247b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)
13:35 02.09.2021 (обновлено: 15:55 02.09.2021)
 
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта

Врач Оксана Драпкина рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Гиперхолестеринемия — это нарушения липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:46
Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта
"Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта", — говорится в презентации, показанной Драпкиной на круглом столе "Высокий холестерин — ключевой фактор развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать".
Она отметила, что необходимо усиление контроля уровня холестерина при проведении регулярных диспансерных осмотров у взрослых и детей, проводить клинические тестирования на наличие семейной гиперхолестеринемии.
Драпкина также предложила ввести новый целевой показатель в федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" — процент контроля холестерина у пациентов с высоким риском заболевания.
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 16:08
Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Оксана Драпкина (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13Пограничники Белоруссии: соседние страны ЕС нарушают международное право
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
Лента новостейМолния