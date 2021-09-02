https://ria.ru/20210902/infarkt-1748354132.html

Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта

Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта - РИА Новости, 02.09.2021

Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта

Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:35

2021-09-02T13:35

2021-09-02T15:55

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

оксана драпкина (врач)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.Гиперхолестеринемия — это нарушения липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина."Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта", — говорится в презентации, показанной Драпкиной на круглом столе "Высокий холестерин — ключевой фактор развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать".Она отметила, что необходимо усиление контроля уровня холестерина при проведении регулярных диспансерных осмотров у взрослых и детей, проводить клинические тестирования на наличие семейной гиперхолестеринемии.Драпкина также предложила ввести новый целевой показатель в федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" — процент контроля холестерина у пациентов с высоким риском заболевания.

https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html

https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)