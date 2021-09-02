https://ria.ru/20210902/infarkt-1748354132.html
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта - РИА Новости, 02.09.2021
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта
Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:35
2021-09-02T13:35
2021-09-02T15:55
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.Гиперхолестеринемия — это нарушения липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина."Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта", — говорится в презентации, показанной Драпкиной на круглом столе "Высокий холестерин — ключевой фактор развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать".Она отметила, что необходимо усиление контроля уровня холестерина при проведении регулярных диспансерных осмотров у взрослых и детей, проводить клинические тестирования на наличие семейной гиперхолестеринемии.Драпкина также предложила ввести новый целевой показатель в федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" — процент контроля холестерина у пациентов с высоким риском заболевания.
https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)
13:35 02.09.2021 (обновлено: 15:55 02.09.2021)
Врач рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта
Врач Оксана Драпкина рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Около 840 тысяч россиян больны семейной (наследственной) гиперхолестеринемией, многие узнают о диагнозе только после инфаркта или инсульта, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина
.
Гиперхолестеринемия — это нарушения липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина.
"Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта", — говорится в презентации, показанной Драпкиной на круглом столе "Высокий холестерин — ключевой фактор развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать".
Она отметила, что необходимо усиление контроля уровня холестерина при проведении регулярных диспансерных осмотров у взрослых и детей, проводить клинические тестирования на наличие семейной гиперхолестеринемии.
Драпкина также предложила ввести новый целевой показатель в федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" — процент контроля холестерина у пациентов с высоким риском заболевания.