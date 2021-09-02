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ПСБ: индекс RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышел в зону роста
ПСБ: индекс RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышел в зону роста - РИА Новости, 02.09.2021
ПСБ: индекс RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышел в зону роста
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышли в зону роста в 2021 году, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:17
2021-09-02T17:17
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышли в зону роста в 2021 году, сообщает пресс-служба кредитной организации.Как заявил на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока" в рамках VI Восточного экономического форума заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, значения индекса для Приморского края во втором квартале составили 49,8 пункта, а для Хабаровского края - 50,5. За аналогичный период 2020 года - 31,3 и 25 пунктов соответственно."Динамика предпринимательских настроений двух крупнейших регионов Дальнего Востока в сравнении со средним показателем Индекса по России вышла в позитивную зону", - цитируется в сообщении Басманов.Он также сказал, что, если смотреть в динамике, то "конечно, с 2020 года количество предпринимателей, которые находятся в более позитивной зоне, стало расти". "Видно, что, например, Хабаровский край, Приморский край в сравнении с топ-5 регионов по индексу RSBI находятся выше Москвы по предпринимательской уверенности, но ниже таких регионов, как Юг, Урал или Санкт-Петербург", - сказал Басманов, отметив, что по сравнению с 2020 годом предпринимательские настроения только улучшились.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), псб (банк псб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
17:17 02.09.2021
 

ПСБ: индекс RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышел в зону роста

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в Хабаровском и Приморском крае вышли в зону роста в 2021 году, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как заявил на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока" в рамках VI Восточного экономического форума заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, значения индекса для Приморского края во втором квартале составили 49,8 пункта, а для Хабаровского края - 50,5. За аналогичный период 2020 года - 31,3 и 25 пунктов соответственно.
"Динамика предпринимательских настроений двух крупнейших регионов Дальнего Востока в сравнении со средним показателем Индекса по России вышла в позитивную зону", - цитируется в сообщении Басманов.
Он также сказал, что, если смотреть в динамике, то "конечно, с 2020 года количество предпринимателей, которые находятся в более позитивной зоне, стало расти". "Видно, что, например, Хабаровский край, Приморский край в сравнении с топ-5 регионов по индексу RSBI находятся выше Москвы по предпринимательской уверенности, но ниже таких регионов, как Юг, Урал или Санкт-Петербург", - сказал Басманов, отметив, что по сравнению с 2020 годом предпринимательские настроения только улучшились.
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