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В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей
В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей - РИА Новости, 02.09.2021
В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей
Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:39
2021-09-02T18:39
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка в Кудрово в Ленинградской области и заставил сотрудницу отдать ему около 1,4 миллиона рублей. Ведется розыск злоумышленника", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства инцидента уточняются.
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происшествия, ленинградская область, россия
18:39 02.09.2021
 
В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей

В Ленинградской области неизвестный с пистолетом забрал из банка 1,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка в Кудрово в Ленинградской области и заставил сотрудницу отдать ему около 1,4 миллиона рублей. Ведется розыск злоумышленника", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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