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В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей
В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей - РИА Новости, 02.09.2021
В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей
Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:39
2021-09-02T18:39
2021-09-02T18:39
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка в Кудрово в Ленинградской области и заставил сотрудницу отдать ему около 1,4 миллиона рублей. Ведется розыск злоумышленника", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html
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происшествия, ленинградская область, россия
В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей
В Ленинградской области неизвестный с пистолетом забрал из банка 1,4 миллиона рублей