https://ria.ru/20210902/grabitel-1748415025.html

В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей

В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей - РИА Новости, 02.09.2021

В Ленинградской области грабитель украл из банка более миллиона рублей

Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:39

2021-09-02T18:39

2021-09-02T18:39

происшествия

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Неизвестный мужчина с пистолетом забрал из отделения банка 1,4 миллиона рублей в Кудрово в Ленинградской области, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка в Кудрово в Ленинградской области и заставил сотрудницу отдать ему около 1,4 миллиона рублей. Ведется розыск злоумышленника", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html

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2021

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происшествия, ленинградская область, россия