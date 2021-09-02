https://ria.ru/20210902/gosuslugi-1748330808.html

Россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги"

Россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги" - РИА Новости, 02.09.2021

Россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги"

Встать на учет по месту пребывания в России теперь можно на "Госуслугах" без визита в отдел МВД или МФЦ, а с 2022 года — и "прописать" ребенка, сообщается на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:03

2021-09-02T12:03

2021-09-02T15:45

общество

госуслуги

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Встать на учет по месту пребывания в России теперь можно на "Госуслугах" без визита в отдел МВД или МФЦ, а с 2022 года — и "прописать" ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа"."На портале "Госуслуг" доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России", — говорится в сообщении.Посещение МВД России либо МФЦ ни гражданином, ни собственниками жилья больше не потребуется — теперь получить согласие собственника можно в электронном виде. Чтобы подать заявление, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг", а также наличие прав на жилье, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала "Госуслуг" в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Документ равнозначен бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Его можно распечатать и предъявить "в необходимых жизненных ситуациях"."Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции. Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы", — добавили в МВД.Ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества госуслуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной. По оценке экспертов МВД России, в результате удастся минимизировать число личных визитов граждан в подразделения ведомства."Кроме того, с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210901/shtrafy-1748088469.html

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия