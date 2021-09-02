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В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство
В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство - РИА Новости, 02.09.2021
В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство
Мужчину, обвиняемого в попытке убийства жителя Санкт-Петербурга во время драки в Ленинградской области, Всеволожский городской суд заключил под стражу на два... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:33
2021-09-02T21:52
происшествия
санкт-петербург
всеволожск
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства жителя Санкт-Петербурга во время драки в Ленинградской области, Всеволожский городской суд заключил под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда."Постановлением Всеволожского городского суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца сроком до 28.10.21", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Ранее в сети появилось видео стычки между несколькими молодыми людьми в городе Всеволожск Ленинградской области, один из которых бросается на своего оппонента с ножом. По данным СМИ, пострадавший вступился за девушек, к которым приставали двое мужчин.В среду сообщалось, что в результате драки получил ножевое ранение молодой человек 19-ти лет, который в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Нападавший - 33-летний мужчина - был задержан.По информации пресс-службы судов Ленинградской области, задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство") УК РФ.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, всеволожск, ленинградская область, россия
21:33 02.09.2021 (обновлено: 21:52 02.09.2021)
 
В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство

Суд Ленинградской области заключил под стражу обвиняемого в покушении на убийство

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства жителя Санкт-Петербурга во время драки в Ленинградской области, Всеволожский городской суд заключил под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.
"Постановлением Всеволожского городского суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца сроком до 28.10.21", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее в сети появилось видео стычки между несколькими молодыми людьми в городе Всеволожск Ленинградской области, один из которых бросается на своего оппонента с ножом. По данным СМИ, пострадавший вступился за девушек, к которым приставали двое мужчин.
В среду сообщалось, что в результате драки получил ножевое ранение молодой человек 19-ти лет, который в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Нападавший - 33-летний мужчина - был задержан.
По информации пресс-службы судов Ленинградской области, задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство") УК РФ.
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