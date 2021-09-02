https://ria.ru/20210902/draka-1748434776.html

В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство

В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство - РИА Новости, 02.09.2021

В Ленинградской области арестовали обвиняемого в покушении на убийство

Мужчину, обвиняемого в попытке убийства жителя Санкт-Петербурга во время драки в Ленинградской области, Всеволожский городской суд заключил под стражу на два... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:33

2021-09-02T21:33

2021-09-02T21:52

происшествия

санкт-петербург

всеволожск

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства жителя Санкт-Петербурга во время драки в Ленинградской области, Всеволожский городской суд заключил под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда."Постановлением Всеволожского городского суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца сроком до 28.10.21", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Ранее в сети появилось видео стычки между несколькими молодыми людьми в городе Всеволожск Ленинградской области, один из которых бросается на своего оппонента с ножом. По данным СМИ, пострадавший вступился за девушек, к которым приставали двое мужчин.В среду сообщалось, что в результате драки получил ножевое ранение молодой человек 19-ти лет, который в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Нападавший - 33-летний мужчина - был задержан.По информации пресс-службы судов Ленинградской области, задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство") УК РФ.

https://ria.ru/20210902/samara-1748393468.html

санкт-петербург

всеволожск

ленинградская область

россия

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происшествия, санкт-петербург, всеволожск, ленинградская область, россия