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Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин
Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2021
Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин
Несмотря на введение новых пособий и выплат, мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:09
2021-09-02T14:09
2021-09-02T15:54
россия
общество
семья
дети
владимир путин
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Несмотря на введение новых пособий и выплат, мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.По его словам, нужно в том числе продумать специфические меры поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке."Так же как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях", — пояснил он.В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению Путина семьи с детьми от шести до 18 лет с августа по декабрь могут получить "школьные" выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа.
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россия, общество, семья, дети, владимир путин, дальний восток
14:09 02.09.2021 (обновлено: 15:54 02.09.2021)
Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин
Президент Путин: мер поддержки детей в России пока недостаточно
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости.
Несмотря на введение новых пособий и выплат, мер поддержки детей в России
пока недостаточно, заявил Владимир Путин
на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.
"Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать", — сказал президент.
По его словам, нужно в том числе продумать специфические меры поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке
.
"Так же как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях", — пояснил он.
В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению Путина семьи с детьми от шести до 18 лет с августа по декабрь могут получить "школьные" выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.
Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.
Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа.