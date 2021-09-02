https://ria.ru/20210902/deti-1748361932.html

Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин

Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2021

Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин

Несмотря на введение новых пособий и выплат, мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:09

2021-09-02T14:09

2021-09-02T15:54

россия

общество

семья

дети

владимир путин

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Несмотря на введение новых пособий и выплат, мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.По его словам, нужно в том числе продумать специфические меры поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке."Так же как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях", — пояснил он.В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению Путина семьи с детьми от шести до 18 лет с августа по декабрь могут получить "школьные" выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа.

https://ria.ru/20210822/putin-1746747652.html

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дальний восток

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россия, общество, семья, дети, владимир путин, дальний восток