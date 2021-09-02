https://ria.ru/20210902/davlenie-1748354277.html

В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России

В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России - РИА Новости, 02.09.2021

В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:36

2021-09-02T13:36

2021-09-02T14:12

политика

нато

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к противоправным акциям, заявил глава рабочей группы комиссии, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Кроме попыток вмешательства в электоральный суверенитет комиссией были установлены случаи давления на российскую судебную и правоохранительные системы, подстрекательства к противоправным акциям, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности", - сказал политик.Он подчеркнул, что эти попытки вмешательства извне исходят со стороны Запада.Джабаров также отметил, что с начала избирательной кампании страны НАТО их союзники "усилили антироссийскую пропаганду, основанную на распространении фейковых новостей о выборах", организацию информационных атак на российское законодательство, ЦИК и электронную систему голосования в РФ в целом.

https://ria.ru/20210902/provokatsii-1748340858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия