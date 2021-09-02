https://ria.ru/20210902/davlenie-1748354277.html
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России - РИА Новости, 02.09.2021
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:36
2021-09-02T13:36
2021-09-02T14:12
политика
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к противоправным акциям, заявил глава рабочей группы комиссии, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Кроме попыток вмешательства в электоральный суверенитет комиссией были установлены случаи давления на российскую судебную и правоохранительные системы, подстрекательства к противоправным акциям, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности", - сказал политик.Он подчеркнул, что эти попытки вмешательства извне исходят со стороны Запада.Джабаров также отметил, что с начала избирательной кампании страны НАТО их союзники "усилили антироссийскую пропаганду, основанную на распространении фейковых новостей о выборах", организацию информационных атак на российское законодательство, ЦИК и электронную систему голосования в РФ в целом.
https://ria.ru/20210902/provokatsii-1748340858.html
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политика, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
13:36 02.09.2021 (обновлено: 14:12 02.09.2021)
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России
Комиссия Совфеда установила случаи давления извне на правоохранительную систему России