Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/davlenie-1748354277.html
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России - РИА Новости, 02.09.2021
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:36
2021-09-02T14:12
политика
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к противоправным акциям, заявил глава рабочей группы комиссии, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Кроме попыток вмешательства в электоральный суверенитет комиссией были установлены случаи давления на российскую судебную и правоохранительные системы, подстрекательства к противоправным акциям, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности", - сказал политик.Он подчеркнул, что эти попытки вмешательства извне исходят со стороны Запада.Джабаров также отметил, что с начала избирательной кампании страны НАТО их союзники "усилили антироссийскую пропаганду, основанную на распространении фейковых новостей о выборах", организацию информационных атак на российское законодательство, ЦИК и электронную систему голосования в РФ в целом.
https://ria.ru/20210902/provokatsii-1748340858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
13:36 02.09.2021 (обновлено: 14:12 02.09.2021)
 
В Совфеде заявили о внешнем давлении на правоохранительную систему России

Комиссия Совфеда установила случаи давления извне на правоохранительную систему России

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила случаи давления извне на российскую судебную и правоохранительную системы, подстрекательство к противоправным акциям, заявил глава рабочей группы комиссии, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Кроме попыток вмешательства в электоральный суверенитет комиссией были установлены случаи давления на российскую судебную и правоохранительные системы, подстрекательства к противоправным акциям, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности", - сказал политик.
Он подчеркнул, что эти попытки вмешательства извне исходят со стороны Запада.
Джабаров также отметил, что с начала избирательной кампании страны НАТО их союзники "усилили антироссийскую пропаганду, основанную на распространении фейковых новостей о выборах", организацию информационных атак на российское законодательство, ЦИК и электронную систему голосования в РФ в целом.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:41
В Совфеде предупредили о риске провокаций за две недели до выборов в Думу
 
ПолитикаНАТОСовет Федерации РФВладимир ДжабаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
05:21На Украине рассказали, как правильно есть сало
05:20"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды
Лента новостейМолния