https://ria.ru/20210902/dannye-1748422082.html

Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных

Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных - РИА Новости, 02.09.2021

Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных

Минцифры РФ разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных, который определяет правила их уничтожения участником экспериментального правового... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:24

2021-09-02T19:24

2021-09-02T19:24

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

персональные данные

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных, который определяет правила их уничтожения участником экспериментального правового режима, когда действие такого статуса прекращается, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов."Утвердить порядок уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в случае прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, согласно приложению", - говорится в тексте документа."Проектом приказа предусмотрены сроки блокирования и уничтожения обезличенных данных, порядок фиксации их уничтожения и направления соответствующих документов в контролирующие и уполномоченные органы", - сообщается в пояснительной записке.В проекте приказа отмечается, что в случаях прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима, субъект должен в течение всего следующего рабочего дня заблокировать данные и уничтожить их в срок, не превышающий семи рабочих дней.Факт уничтожения обезличенных данных фиксируется субъектом экспериментального правового режима в акте об их уничтожении, в нем в том числе отражается информация о дате составления акта, носителях данных, перечне и объеме уничтоженной информации, а также о средствах защиты информации, посредством которых осуществлено уничтожение.К акту прилагаются копии документов, материалы и прочая информация, которая подтверждает факт уничтожения обезличенных данных. В случае непредоставления необходимых документов, контролирующий орган может принять решение о проведении в отношении субъекта экспериментального правового режима контрольных мероприятий.

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/dannye-1746589756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, персональные данные