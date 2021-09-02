Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/dannye-1748422082.html
Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных
Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных - РИА Новости, 02.09.2021
Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных
Минцифры РФ разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных, который определяет правила их уничтожения участником экспериментального правового... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:24
2021-09-02T19:24
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
персональные данные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных, который определяет правила их уничтожения участником экспериментального правового режима, когда действие такого статуса прекращается, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов."Утвердить порядок уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в случае прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, согласно приложению", - говорится в тексте документа."Проектом приказа предусмотрены сроки блокирования и уничтожения обезличенных данных, порядок фиксации их уничтожения и направления соответствующих документов в контролирующие и уполномоченные органы", - сообщается в пояснительной записке.В проекте приказа отмечается, что в случаях прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима, субъект должен в течение всего следующего рабочего дня заблокировать данные и уничтожить их в срок, не превышающий семи рабочих дней.Факт уничтожения обезличенных данных фиксируется субъектом экспериментального правового режима в акте об их уничтожении, в нем в том числе отражается информация о дате составления акта, носителях данных, перечне и объеме уничтоженной информации, а также о средствах защиты информации, посредством которых осуществлено уничтожение.К акту прилагаются копии документов, материалы и прочая информация, которая подтверждает факт уничтожения обезличенных данных. В случае непредоставления необходимых документов, контролирующий орган может принять решение о проведении в отношении субъекта экспериментального правового режима контрольных мероприятий.
https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/dannye-1746589756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, персональные данные
19:24 02.09.2021
 
Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных

Минцифры утвердило порядок уничтожения обезличенных персональных данных

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных, который определяет правила их уничтожения участником экспериментального правового режима, когда действие такого статуса прекращается, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.
"Утвердить порядок уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в случае прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, согласно приложению", - говорится в тексте документа.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 12:09
Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет
"Проектом приказа предусмотрены сроки блокирования и уничтожения обезличенных данных, порядок фиксации их уничтожения и направления соответствующих документов в контролирующие и уполномоченные органы", - сообщается в пояснительной записке.
В проекте приказа отмечается, что в случаях прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима, субъект должен в течение всего следующего рабочего дня заблокировать данные и уничтожить их в срок, не превышающий семи рабочих дней.
Факт уничтожения обезличенных данных фиксируется субъектом экспериментального правового режима в акте об их уничтожении, в нем в том числе отражается информация о дате составления акта, носителях данных, перечне и объеме уничтоженной информации, а также о средствах защиты информации, посредством которых осуществлено уничтожение.
К акту прилагаются копии документов, материалы и прочая информация, которая подтверждает факт уничтожения обезличенных данных. В случае непредоставления необходимых документов, контролирующий орган может принять решение о проведении в отношении субъекта экспериментального правового режима контрольных мероприятий.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 17:40В России
Сбор лишних персональных данных о гражданах предложили запретить
 
ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россияперсональные данные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
05:21На Украине рассказали, как правильно есть сало
05:20"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды
Лента новостейМолния