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"Яндекс" поучаствует в проекте чартерного поезда в Россию для мигрантов

"Яндекс" поучаствует в проекте чартерного поезда в Россию для мигрантов - РИА Новости, 02.09.2021

"Яндекс" поучаствует в проекте чартерного поезда в Россию для мигрантов

"Яндекс" наймет строителей-мигрантов, которых планируют ввозить в Россию централизованно чартерными поездами. Об этом сообщает "РБК". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:29

2021-09-02T18:29

2021-09-02T18:35

экономика

казахстан

узбекистан

никита стасишин

яндекс

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Яндекс" наймет строителей-мигрантов, которых планируют ввозить в Россию централизованно чартерными поездами. Об этом сообщает "РБК".По словам заместителя главы Министерства строительства Никиты Стасишина, такую заявку подали уже десятки компаний.Подразделение "Яндекса", которое сооружает логистические склады, также заинтересовано в привлечении рабочей силы, уточнил он.Ранее в ходе Восточного экономического форума Стасишин рассказал, что в стране до конца года планируют наладить механизм ввоза иностранных работников на строительные площадки. Российская делегация посетит Узбекистан на следующей неделе, чтобы проработать возможность организации чартерных поездов с мигрантами через территорию Казахстана, заключил чиновник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/migranty-1743769973.html

казахстан

узбекистан

россия

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экономика, казахстан, узбекистан, никита стасишин, яндекс, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)