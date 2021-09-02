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В Кремле рассказали о безопасности российских дипломатов в Афганистане
В Кремле рассказали о безопасности российских дипломатов в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле рассказали о безопасности российских дипломатов в Афганистане
Новые власти гарантировали безопасность российских дипломатов в Афганистане, президенту Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации, заявил его... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:55
2021-09-02T09:55
2021-09-02T10:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
дмитрий песков
талибан
афганистан
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Новые власти гарантировали безопасность российских дипломатов в Афганистане, президенту Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов, пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются. Что касается информации для президентов, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день", — добавил представитель Кремля.Минобороны в конце августа эвакуировало из Кабула более 500 человек. Российское посольство готовит новые вывозные списки. Глава ведомства Сергей Шойгу назвал обстановку в республике критической.В середине лета боевики движения "Талибан"* провели стремительное наступление и отбили у правительственных сил большую часть территории Афганистана, кроме провинции Панджшер, где сосредоточились силы сопротивления. Талибы пришли к власти и объявили о конце двадцатилетней войны. Это происходило на фоне вывода американских войск, который завершился 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, дмитрий песков, талибан, афганистан, россия
09:55 02.09.2021 (обновлено: 10:33 02.09.2021)
В Кремле рассказали о безопасности российских дипломатов в Афганистане
Пресс-секретарь Путина Песков: талибы пока гарантируют безопасность российских дипломатов
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Новые власти гарантировали безопасность российских дипломатов в Афганистане, президенту Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов, пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются. Что касается информации для президентов, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день", — добавил представитель Кремля.
Минобороны в конце августа эвакуировало из Кабула более 500 человек. Российское посольство готовит новые вывозные списки. Глава ведомства Сергей Шойгу
назвал обстановку в республике критической.
В середине лета боевики движения "Талибан
"* провели стремительное наступление и отбили у правительственных сил большую часть территории Афганистана, кроме провинции Панджшер, где сосредоточились силы сопротивления. Талибы пришли к власти и объявили о конце двадцатилетней войны.
Это происходило на фоне вывода американских войск, который завершился 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.