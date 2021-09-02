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"Почта России" заявила, что начнет доставлять посылки на беспилотниках
"Почта России" заявила, что начнет доставлять посылки на беспилотниках - РИА Новости, 02.09.2021
"Почта России" заявила, что начнет доставлять посылки на беспилотниках
"Почта России" начнет в 2022 году в рамках эксперимента Минтранса РФ доставлять посылки по трассе М-11 "Нева" на беспилотных грузовиках, сообщает компания. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:14
2021-09-02T16:14
экономика
технологии
азия
москва
почта россии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Почта России" начнет в 2022 году в рамках эксперимента Минтранса РФ доставлять посылки по трассе М-11 "Нева" на беспилотных грузовиках, сообщает компания."Уже в 2022-м грузовики-беспилотники начнут возить наши посылки из Москвы в Петербург и обратно. Все это в рамках эксперимента на трассе М-11, который проводит Минтранс", - говорится в сообщении в Telegram-канале почтового оператора.Компания отметила, что запуск беспилотных грузовиков для доставки посылок на трассе М-11 позволит ей экономить 61 миллион рублей в год. "Почта России" также планирует запустить грузовики-беспилотники на всех российских автомагистралях. После этого экономия составит больше миллиарда рублей в год.Минтранс РФ, как сообщил сегодня замминистра Кирилл Богданов на Восточном экономическом форуме, планирует запустить тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" с 2022 года. Эксперимент станет первым шагом к масштабному коммерческому использованию беспилотных грузовиков на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.
https://ria.ru/20210320/bespilotniki-1602126193.html
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экономика, технологии, азия, москва, почта россии, telegram (приложение), россия
16:14 02.09.2021
 
"Почта России" заявила, что начнет доставлять посылки на беспилотниках

"Почта России": компания начнет доставлять посылки на беспилотных грузовиках

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Почта России" начнет в 2022 году в рамках эксперимента Минтранса РФ доставлять посылки по трассе М-11 "Нева" на беспилотных грузовиках, сообщает компания.
"Уже в 2022-м грузовики-беспилотники начнут возить наши посылки из Москвы в Петербург и обратно. Все это в рамках эксперимента на трассе М-11, который проводит Минтранс", - говорится в сообщении в Telegram-канале почтового оператора.
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Компания отметила, что запуск беспилотных грузовиков для доставки посылок на трассе М-11 позволит ей экономить 61 миллион рублей в год. "Почта России" также планирует запустить грузовики-беспилотники на всех российских автомагистралях. После этого экономия составит больше миллиарда рублей в год.
Минтранс РФ, как сообщил сегодня замминистра Кирилл Богданов на Восточном экономическом форуме, планирует запустить тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" с 2022 года. Эксперимент станет первым шагом к масштабному коммерческому использованию беспилотных грузовиков на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.
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