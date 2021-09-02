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В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень"

В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень" - РИА Новости, 02.09.2021

В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень"

В Ульяновской области с 3 по 5 сентября пройдет XI международная ассамблея художников "Пластовская осень", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:53

2021-09-02T15:53

2021-09-02T15:53

ульяновская область

ульяновская область

росизо

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УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. В Ульяновской области с 3 по 5 сентября пройдет XI международная ассамблея художников "Пластовская осень", сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году ассамблея приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и проходит под девизом "Космос Пластова".Торжественное открытие "Пластовской осени" состоится 3 сентября на родине художника в селе Прислониха. Мероприятия начнутся с богослужения в Храме Богоявления Господня и открытия резного иконостаса, выполненного мастером Александром Гордеевым. В доме-музее Аркадия Пластова заработает выставка "Дмитрий Архангельский – первый учитель Аркадия Пластова", где будут представлены картины из фондов Ульяновского художественного музея. В этот же день в музее дадут старт широкомасштабному партнерскому проекту "Пластов. Леонов. Два космоса", поддержанному Фондом президентских грантов России.Одним из центральных событий "Пластовской осени" станет церемония награждения лауреатов региональной Молодежной премии имени Дмитрия Архангельского: она пройдет 4 сентября во Дворце книги. Премия будет вручена впервые – юным художникам в рамках Года молодых в Ульяновской области.А в Музее изобразительного искусства XX-XXI веков 4 сентября начнется международная конференция "Сохранение культурного наследия и традиционная народная культура".В Ульяновском областном художественном музее заработает проект "Любимое лицо" из собрания "РОСИЗО". В выставочном зале Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина презентуют партнерскую выставку "Самара космическая", осуществляемую при поддержке Фонда президентских грантов РФ.Эхом ассамблеи "Пластовская осень" станет экспозиция картин участников международного пленэра "Мир на кончике кисти", которая откроется 12 сентября в Ульяновском педагогическом университете.

https://realty.ria.ru/20210825/ulyanovsk-1747238211.html

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ульяновская область, росизо, фонд президентских грантов, россия