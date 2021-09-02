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В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень"
В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень" - РИА Новости, 02.09.2021
В Ульяновской области стартует ассамблея художников "Пластовская осень"
В Ульяновской области с 3 по 5 сентября пройдет XI международная ассамблея художников "Пластовская осень", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:53
2021-09-02T15:53
2021-09-02T15:53
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росизо
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УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. В Ульяновской области с 3 по 5 сентября пройдет XI международная ассамблея художников "Пластовская осень", сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году ассамблея приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и проходит под девизом "Космос Пластова".Торжественное открытие "Пластовской осени" состоится 3 сентября на родине художника в селе Прислониха. Мероприятия начнутся с богослужения в Храме Богоявления Господня и открытия резного иконостаса, выполненного мастером Александром Гордеевым. В доме-музее Аркадия Пластова заработает выставка "Дмитрий Архангельский – первый учитель Аркадия Пластова", где будут представлены картины из фондов Ульяновского художественного музея. В этот же день в музее дадут старт широкомасштабному партнерскому проекту "Пластов. Леонов. Два космоса", поддержанному Фондом президентских грантов России.Одним из центральных событий "Пластовской осени" станет церемония награждения лауреатов региональной Молодежной премии имени Дмитрия Архангельского: она пройдет 4 сентября во Дворце книги. Премия будет вручена впервые – юным художникам в рамках Года молодых в Ульяновской области.А в Музее изобразительного искусства XX-XXI веков 4 сентября начнется международная конференция "Сохранение культурного наследия и традиционная народная культура".В Ульяновском областном художественном музее заработает проект "Любимое лицо" из собрания "РОСИЗО". В выставочном зале Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина презентуют партнерскую выставку "Самара космическая", осуществляемую при поддержке Фонда президентских грантов РФ.Эхом ассамблеи "Пластовская осень" станет экспозиция картин участников международного пленэра "Мир на кончике кисти", которая откроется 12 сентября в Ульяновском педагогическом университете.
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ульяновская область, росизо, фонд президентских грантов, россия
УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости.
В Ульяновской области
с 3 по 5 сентября пройдет XI международная ассамблея художников "Пластовская осень", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году ассамблея приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и проходит под девизом "Космос Пластова".
Торжественное открытие "Пластовской осени" состоится 3 сентября на родине художника в селе Прислониха. Мероприятия начнутся с богослужения в Храме Богоявления Господня и открытия резного иконостаса, выполненного мастером Александром Гордеевым. В доме-музее Аркадия Пластова заработает выставка "Дмитрий Архангельский – первый учитель Аркадия Пластова", где будут представлены картины из фондов Ульяновского художественного музея. В этот же день в музее дадут старт широкомасштабному партнерскому проекту "Пластов. Леонов. Два космоса", поддержанному Фондом президентских грантов
России.
"В экспозиции - работы космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова из Мемориального музея космонавтики и картины Аркадия Пластова из собраний Ульяновского художественного музея, государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО
" и семьи художника. В галерее ульяновского регионального отделения Союза художников будет демонстрироваться ретроспективная выставка, посвященная 85-летию со дня его образования. А гости Молодежного центра современного искусства смогут поучаствовать в мастер-классах, которые дадут эксперты Межрегиональной резиденции художников "Мельница", руководители креативных пространств разных городов России
, Германии
и Бельгии", - приводит пресс-служба слова организатора ассамблеи.
Одним из центральных событий "Пластовской осени" станет церемония награждения лауреатов региональной Молодежной премии имени Дмитрия Архангельского: она пройдет 4 сентября во Дворце книги. Премия будет вручена впервые – юным художникам в рамках Года молодых в Ульяновской области.
А в Музее изобразительного искусства XX-XXI веков 4 сентября начнется международная конференция "Сохранение культурного наследия и традиционная народная культура".
В Ульяновском областном художественном музее заработает проект "Любимое лицо" из собрания "РОСИЗО". В выставочном зале Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина презентуют партнерскую выставку "Самара космическая", осуществляемую при поддержке Фонда президентских грантов РФ.
Эхом ассамблеи "Пластовская осень" станет экспозиция картин участников международного пленэра "Мир на кончике кисти", которая откроется 12 сентября в Ульяновском педагогическом университете.