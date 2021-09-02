https://ria.ru/20210902/abyzov-1748321805.html
ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов
ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов - РИА Новости, 02.09.2021
ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов
Судебные приставы РФ принимают меры ко взысканию с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова почти 35 миллиардов рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:33
2021-09-02T11:33
2021-09-02T11:33
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Судебные приставы РФ принимают меры ко взысканию с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова почти 35 миллиардов рублей, свидетельствуют данные из банка исполнительных производств на сайте ФССП.Так, согласно данным, у Абызова по одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг составляет свыше 142 миллионов рублей, а исполнительский сбор - 9 миллионов.Ещё по одному исполнительному делу экс-министр должен заплатить более 32 миллиардов рублей, а также исполнительский сбор - более 2,2 миллиардов.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж.Крометого, Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний свыше 32 миллиардов рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
https://ria.ru/20210804/abyzov-1744284053.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), генеральная прокуратура рф, россия
ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов
ФССП: экс-министр Абызов задолжал государству почти 35 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Судебные приставы РФ
принимают меры ко взысканию с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова почти 35 миллиардов рублей, свидетельствуют данные из банка исполнительных производств на сайте ФССП
.
Так, согласно данным, у Абызова по одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг составляет свыше 142 миллионов рублей, а исполнительский сбор - 9 миллионов.
Ещё по одному исполнительному делу экс-министр должен заплатить более 32 миллиардов рублей, а также исполнительский сбор - более 2,2 миллиардов.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж.
Крометого, Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний свыше 32 миллиардов рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.