https://ria.ru/20210902/abyzov-1748321805.html

ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов

ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов - РИА Новости, 02.09.2021

ФССП сообщила, сколько денег задолжал государству экс-министр Абызов

Судебные приставы РФ принимают меры ко взысканию с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова почти 35 миллиардов рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:33

2021-09-02T11:33

2021-09-02T11:33

происшествия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Судебные приставы РФ принимают меры ко взысканию с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова почти 35 миллиардов рублей, свидетельствуют данные из банка исполнительных производств на сайте ФССП.Так, согласно данным, у Абызова по одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг составляет свыше 142 миллионов рублей, а исполнительский сбор - 9 миллионов.Ещё по одному исполнительному делу экс-министр должен заплатить более 32 миллиардов рублей, а также исполнительский сбор - более 2,2 миллиардов.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж.Крометого, Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В конце октября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний свыше 32 миллиардов рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства - прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

https://ria.ru/20210804/abyzov-1744284053.html

https://ria.ru/20210624/sud-1738416697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), генеральная прокуратура рф, россия